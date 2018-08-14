Як відновити режим для після відпустки: поради лікаря

Під час відпустки змінюється звичайний ритм людини, вона прокидається коли їй заманеться і може лягати пізно.

Лікар Вікторія Савицька пояснює, що для відновлення сил необхідний повноцінний нічний сон, інформує ГолосUA.

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Медик радить добре висипатися, особливо у перші дні після відпустки – не менш 7-8 годин на добу.

Перед сном потрібно добре провітрювати кімнату, оптимальна температура для регенерації клітин і відпочинку головного мозку – 18-20 градусів. При більшій температурі ці процеси протікають повільніше та людина висипається гірше.

Якщо вам складно заснути, то можете робити теплі ванни з додаванням ароматичних масел. Щоб нормалізувати процес обміну речовин, можна додавати морську сіль.



Робіть теплі ванни з маслами

Перед сном можна випити суміш настоянок валеріани й собачої кропиви – по 20-25 крапель кожної, або змішати настоянки м'яти перцевої та звіробою.