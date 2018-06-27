Як відновити травлення після відпустки: поради лікаря

Травна система потребує нормалізації та відновлення, а інші органи – підтримки та очищення, особливо після відпустки за системою "все включено".

Лікар Вікторія Савицька порадила не сідати на дієти по закінченню відпустки, а очистити організм від токсинів, пише ГолосUA.

Читайте також: Які продукти найважчі для травлення: перелік

Варто пити багато мінеральної води без газу, оскільки токсичні речовини не зможуть покинути організм людини.

Рослинна їжа чудово прискорює метаболізм та нормалізує травлення. Швидко очистити організм від токсинів та наситити його вітамінами і мікроелементами зможуть овочі та фрукти. Саме овочі повинні бути основою раціону, їх потрібно їсти кілька разів на день.

Медик порадила замінити десерти на свіжі фрукти та сезонні ягоди, але будь-яка випічка і білий хліб під забороною. Також обмежте себе у вживанні смаженого, солоного та гострого.

Для злагодженої роботи організму і відновлення пошкоджених клітин печінки необхідний білок, тому варто їсти м'ясо. Найкраще підійдуть для цього індичатина та курятина. Важливим є спосіб приготування, найбільш корисним буде відварити м'ясо або приготувати на пару.

Вікторія Савицька радить починати ранок з цільнозернових круп. Вони містять потрібну кількість вуглеводів, також крупи є природними ентеросорбентами, що виводять токсини з організму.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.