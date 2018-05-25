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Як відновити зір за тиждень: ефективна методика

1609 Читать новость на русском
Відновити зір за тиждень
Відновити зір за тиждень / focusclinics.com

Майже кожна людина відчуває навантаження на очі. Все через тривале перебування перед екранами комп’ютерів та телевізорів, нервове перенапруження та неправильно харчування.

Покращити зір можна без допомоги медицини, але у випадку серйозних проблем варто звернутися до фахівця, пише Opticclub.

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Американський офтальмолог Бейтс створив техніку, за якою можна відновити зір за тиждень.

Спершу необхідно спертися ліктями на стіл, стежте при цьому за положенням спини, потилиці та шиї, вони повинні утворювати одну лінію. Після цього струсіть кисті рук та потріть долоні, доки не будете відчувати тепло.

Спробуйте скласти долоні човником та прикласти до обличчя таким чином, щоб заглиблення були напроти повік. Не докладайте надмірних зусиль, щоб не було дискомфорту під час моргання.Ви повинні бачити світло.

Після цього закрийте очі на 10 хвилин, під час цього намагайтеся думати про щось приємне. Якщо ви побачили чорний колір після того, як відкрили очі, значить ви досягнули потрібного ефекту.

via GIPHY

У іншому випадку можете продовжити робити цю вправи. Ця методика розслаблює психіку, все тому, адже напруження суттєво впливає на зір людини.

До слова, щоденне вживання невеликих порцій шоколаду здатне поліпшити зір, при цьому їсти потрібно саме темний шоколад. Головну роль у процесі відіграють флавоноли – органічні сполуки, що містять кілька ароматичних кілець.

Теги: Здорове життя LifeStyle Здоров'я
Джерело: 24 Канал
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