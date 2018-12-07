Як відновитися після пологів: поради доули

Є період 40 днів після пологів, який йде на відновлення фізіологічне і психологічне. У цей період жінці потрібен комфорт, відчуття захищеності і безпеки, побутова підтримка.

Про це в ексклюзивному коментарі Здоров'ю 24 розповіла доула Тамара Андрєєва.

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Вона наголосила, що перші 40 днів у породіль має бути режим "священна корова": маму важливо звільнити від побутових турбот, щоб вона насолодилася дитиною, собою, новим станом. Все це буде набагато краще проходити, якщо буде організовано коло підтримки – чоловік, друзі, батьки, якщо у них підтримуючий тип комунікації.



Жінці після пологів потрібна підтримка і допомога



Якщо батьки виступають з авторитарним стилем виховання, з директивністю в голосі і порівняннями, – це буде дуже травматично для жінки. Для таких батьків я рекомендую список вказівок. Наприклад, приходить мама і каже: "Чому дитина у тебе в шапці" або "Чому без шапки?", або " Чому підлога не помита?", а ви відразу їй говорите – "Мам, мені потрібна твоя допомога. Сходи в магазин, мені потрібно те і це". Тому що у цієї мами така мова любові. Вона так говорить не тому, що погана, а тому, що вміє так любити. І важливо прийняти це,

– зазначила доула.

Тамара Андрєєва порадила шукати коло підтримки в передпологовому періоді. За її словами дуже важливо розвантажити жінку в прогулянках з дитиною, щоб породілля мала час на себе.

"Стосовно фізіології – краще запитати у гінеколога. Але я точно знаю, що ті виділення, які йдуть перші 40 днів – свідчать про здоров'я жінки. Стежимо за кольором, запахом, температурою. 42 дні жінка числиться за тим пологовим будинком, де вона народила, і в разі якихось моментів вона може туди звернутися в будь-який час доби", – повідомила доула.

Більше про підготовку до пологів і про сам процес народження читайте в інтерв'ю з доулою Тамарою Андрєєвою.