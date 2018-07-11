Як відпочинок на природі впливає на здоров'я: несподівані факти

Усім відомо, що проводити час на свіжому повітрі – корисно для здоров'я. Та такий відпочинок ще й помітно позитивно впливає на процеси в організмі.

Про це повідомили британські науковці University of East Anglia, передає zdorovia. Вони провели понад 140 досліджень, у яких взяли участь близько 290 млн людей з 20 країн світу.

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З'ясувалось, що відпочинок на природі допомагає зменшити ризики розвитку цукрового діабету ІІ типу, серцево-судинних захворювань, високого артеріального тиску та допомагає уникнути передчасної смерті.

Відпочинок на природі має серйозний вплив на здоров'я

Окрім того, вони з'ясували, що мешканці міст, де багато зелених парків та скверів для прогулянок, рідше скаржаться на погане самопочуття. Вони додають, що бактерії, які живуть у природі, впливають на зміцнення імунної системи.

Ми часто вдаємося до застосування ліків, коли стикаємося з проблемами зі здоров'ям. Однак, корисне для здоров'я навколишнє оточення все частіше визнається чинником, який відіграє важливу роль у запобіганні та лікуванні захворювань,

– зазначив один з авторів дослідження Енді Джонс.

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