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Як відпочивати з малюком на морі: корисні поради

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Як відпочивати з малюком на морі
Як відпочивати з малюком на морі / mamanoko.jp

Для дитини відпочинок на морі – це найщасливіший час. Проте, щоб він пройшов вдало та без зайвих проблем, необхідно добре пам’ятати деякі речі.

Батькам необхідно дотримувати звичайного режиму дня, пише "Наша мама". Найбільш оптимальний час для купання – з 8 до 11 ранку та з 16 до 18 вечора.

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Не намагайтеся одразу скупати дитину повністю, спершу потрібно, щоб дитина намочила ноги, після цього можна трошки похлюпати водою. Перше купання має тривати не більше 5 хвилин, друге – 10 хвилин, після цього наступні купання мають бути не довше 20 хвилин.

Візьміть обов’язково головний убір світлого кольору з бавовни. Від сонячних опіків дитину може захистити легка футболка.

Батькам необхідно давати їсти дітям більше фруктів та овочів, а також стежити, щоб малюк випивав велику води. Найкраще, щоб дитина пила щогодини.

Одягайте дитину у плавки чи купальник, від простих трусиків варто відмовитися. Все тому, що останні погано прилягають до статевих органів та захищають їх від бруду.

Щоб не підхопити інфекцію батькам варто стежити за чистотою рук малюка.

Обов’язково нанесіть сонцезахисні креми на шкіру дитини, обирайте засоби з написом "bebe" або "enfant", вони зазвичай з індексом SPF 15. Для дітей старших 3 років цей індекс – від 25.

До слова, діти дуже часто забруднюють свій одяг, проте не варто затягувати з пранням. Все тому, що на одязі знаходяться багато бактерій.

Теги: Здоров'я Здорове життя Діти Вагітність і діти
Джерело: 24 Канал
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