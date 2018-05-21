Як відпочиває Хайді Клум з молодим бойфрендом на яхті: дуже гарячі фото

Роман 44-річної сумермоделі Хайді Клум і 28-річного гітарист групи Tokio Hotel Тома Каулітца розпочався лише декілька місяців тому, але зараз розвивається дуже стрімко. Пара почала разом з'являтись на вечірках та проводити спільні відпустки.

Лише нещодавно зірку Хайді підловили оголеною на курорті в Мексиці, як вже зараз пара ніжиться під сонцем на розкішній яхті в Каннах після гучного кінофестивалю. Пара відкрито демонструвала свої почуття, незважаючи на пильність папараці.

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Зірка у яскравому рожевому купальнику з кепкою та легкою накидкою засмагала під сонцем, в той час як Томас у шортах салатового відтінку пристрасно цілував кохану у живіт і в губи та ніжно її обіймав.



Хайді Клум і Том Каулітц



Хайді Клум і Том Каулітц

Помітно, що пара є неймовірно щасливою разом незважаючи на велику різницю у віці.

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Хайді Клум і Том Каулітц



Щаслива Хайді Клум

Пара нещодавно також вперше дебютувала в якості пари на Каннському фестивалі. Вони щиро обіймали одне одного на урочистій події та насолоджувались компанією одне одного.



Хайді Клум і Том Каулітц