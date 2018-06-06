Як відраза до певних речей впливає на здоров'я: несподівані факти

Науковці виділили шість тем, що викликають відразу у людей, а також пояснили, що огида до подій, їжі чи речей є захистом організму від хвороб.

Про це свідчать результати досліджень психолога Вела Кертіса і його колег з Лондонської школи гігієни і тропічної медицини, опубліковані у журналі Royal Society’s Philosophical Transactions B.

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Зі слів науковців, почуття відрази виникає через прагнення організму захиститися від інфекції, оскільки огиду викликають ті предмети, які пов'язані з небезпечними хворобами та шляхами їхньої передачі.

Вчені розглянули 30 інфекційних захворювань різної природи і їхні характерні прояви. До них вони придумали відповідні ситуації: "У кутку кухні ви знайшли мертву мишу", "Ви розчавили слимака голою ногою", "Ви потиснули руку бездомному", "У ліфті тісно, і ви відчуваєте, як сусід дихає прямо вам на шкіру" та інше.

Ці ситуації добровольці мали оцінити за ступенем відрази. В результаті дослідження науковці виділили ключові з огидою асоціації.

6 основних асоціацій, які викликають відразу:

- брудне тіло і погана гігієна;

- тварини, здатні стати переносниками інфекцій;

- деякі види статевої поведінки (зокрема, проміскуїтет);

- незвичний, нетиповий зовнішній вигляд людини;

- рани та інші видимі ознаки хвороби;

- зіпсована їжа.

Таким чином, почуття відрази оберігає організм від різних інфекцій. На це також впливає і вік, адже немовлята майже не відчувають огиди, а з віком вона зростає. Що цікаво, жінки зазвичай більш бридливі, ніж чоловіки.

У нашому минулому за дітьми стежили лише матері, так що їм потрібно бути особливо відразливими, щоб і самим не захворіти,

– зазначив психолог.



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