Як відреагували у Зеленського на інформацію про російські права на ролик щодо дебатів

У команді кандидата у президенти Володимира Зеленського вважають дискредитацією інформацію про те, що права на ролик щодо його дебатів із Петром Порошенком належать російській компанії. Також тут запевнили, що лише вони є власниками всього контенту, які у своїх роликах використовує переможець першого туру виборів.

Таку заяву прес-служба Володимира Зеленського зробила у коментарі 24 каналу.

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Ми вважаємо інформацію про нібито надані права на захист авторського контенту, використаного у ролику Володимира Зеленського щодо передвиборчих дебатів, компанії Kedoo Entertainment Russia черговою безпорадною та нудною спробою дискредитації. Лише команда Володимира Зеленського є правочинним власником всього аудіовізуального контенту, який використовується у відеороликах та інших відео- та аудіопродуктах, які вироблено та транслюються в рамках виборчої кампанії Володимира Зеленського,

– наголосили представники новоспеченого політика.

Також у прес-службі Зеленського заявили, що лише його команда може ухвалювати рішення щодо надання дозволів та права використання з боку третіх осіб вищезазначеної продукції.

"Тому будь-які претензії від інших компаній до користувачів інтернету або ЗМІ є безпідставними та неправочинними", – констатували у команді Зеленського.

Крім того, тут порадили тим ресурсам, які отримали попередження щодо передвиборчих роликів із Зеленським, не звертати на них уваги, або оскаржувати за правилами майданчику, де було розміщено відповідний матеріал.