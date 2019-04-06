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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ

      Як відреагував український бізнес та іноземні інвестори на результати першого туру виборів

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      За інформацією соціологів, лише половина виборців знають, за кого вони голосуватимуть у другому турі. Інші ж, і особливо це стосується підприємців, – планують зробити свій вибір після дебатів. Що саме непокоїть бізнес, і що обіцяють Петро Порошенко та Володимир Зеленський за їхні голоси – дізналися журналісти 24 каналу.

      Президентські вибори-2019 проходять демократично. Що не дуже звично. Хоча громадяни України собі не зрадили.

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      Як і в минулому, більшість голосували не "за", а "проти" певного кандидата, обираючи "менше зло". І вибрали. Та так, що частина виборців схопилася за серце, а бізнес – за голови.

      "Через три тижні знову йти голосувати... А мені зовсім незрозуміло, що два лідера гонки хочуть зробити в країні", – написав президент компанії "Київстар" Петро Чернишов.

      "Не знаю, як ви, але я досі так і не зрозумів, як вони нами планують керманити", – зазначив співвласник холдингу "Молочний альянс" Олександр Деркач.

      Український бізнес не довіряє жодному із кандидатів. У випадку перемоги Порошенка побоюються, що корупція набере нових масштабів. А за Зеленського буде втрачена і та економічна стабільність, яку вдалося здобути після кризи 2014 – 2015 років.

      Українські інституції, українська економіка ще є досить крихкими. Хочеться вірити, що вони переживуть це свято демократії,
      – заявив викладач Києво-Могилянської бізнес-школи Валерій Пекар.

      А от іноземні інвестори результатом першого туру, навпаки, задоволені. Вони так зраділи програшу Юлії Тимошенко з її "Новим курсом" для української економіки, що кредити України на зовнішніх ринках навіть подешевшали.

      В першу чергу, тому що її програма економічна, вона дуже сильно не збігається з очікуваннями МВФ, який є основним кредитором України, щодо того, що Україна повинна зробити в найближчий час,
      – підкреслив керівник аналітичного відділу інвесткомпанії Concorde Capital Олександр Паращій.

      У наступні три роки Україна має повернути приблизно 30 мільярдів доларів боргу. Грошей немає. Тому планує позичити 10 мільярдів на погашення старих кредитів у Міжнародного валютного фонду. Що важливо, ані програма Порошенка, ані Зеленського – не суперечать домовленостям із МВФ.

      обіцянки кандидатів

      Порошенко у наступну п'ятирічку обіцяє сфокусуватися на розвитку аграрного та ІТ-секторів, інфраструктури, туризму та машинобудування. Зеленський хоче надати персональні гарантії великим інвесторам. А підприємцям-початківцям обіцяє допомогти, знизивши податки.
      Порошенко знову пообіцяв скасувати податок на прибуток, замінивши податком на виведений капітал.

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      Те саме гарантує й Зеленський. Та і в іншому їхні програми дуже і дуже подібні. Обидва кандидати хочуть позбутися залежності від іноземного газу, розвивати внутрішнє виробництво та експорт, відкрити ринок землі, а також вивести бізнес із тіні.

      обіцянки кандидатів

      "Почнемо з того, кого ми бачили, хто стояв поряд із паном Зеленським. Я не буду казати про те, хто там ховається десь – ми не знаємо. Ми бачимо команду "Квартал-95". Теж я б не дуже сподівався, що вони розбудують українську економіку. І ми бачимо двух колишніх міністрів, які особисто у мене викликають повагу тим, що вони зробили", – зазначив викладач Единбурзької бізнес-школи Іван Компан.

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      У програмах кандидати сіють обіцянками, але не пояснюють, як саме досягнуть поставлених цілей. Тому західні партнери та інвестори не зважають на них. А вимагають від Зеленського представити офіційно свою команду ще до другого туру. Адже за економічне зростання відповідає не президент, а Уряд та Парламент. І там Порошенко має своїх людей. Зеленський впливу на рішення Кабінету Міністрів чи Верховної Ради не матиме, якщо його Зе-команда не переможе на парламентських виборах у вересні.

      Український бізнес також очікує на дебати кандидатів, щоб почути відповідь на свої питання. 

      blog_ava
      Не факт, що Зеленський провалить дебати, – журналіст Куликов
      5 квітня
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      Автор: Леся Виговська
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Петро Порошенко Президентські вибори 2019 Бізнес
      Джерело: 24 канал
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