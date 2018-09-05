Як відреагують прихожани на надання автокефалії Українській церкві?

У зв’язку з наданням Українській єдиній помісній церкві автокефалії будуть спроби з боку московського патріархату організувати хресні ходи та нагнітатиметься ситуація. Але навряд чи це матиме бажаний для Кремля ефект.

Таку думку 24 каналу висловив політичний експерт Олександр Леонов.

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Як зауважує політолог, прихожан московського патріархату можна умовно розділити на кілька груп. Перша – ті люди, які дійсно орієнтовані на Росію, саме вони є рушіями панічних апокаліптичних заяв про зіткнення і протистояння через надання томосу Українській церкві. Ці люди, як правило, активні учасники всіх хресних походів УПЦ МП.

Друга група прихожан московського патріархату – ті, що ходять до церков УПЦ МП, але виступають за Українську автокефальну церкву. Багато з них навіть не говорять, що є прихожанами УПЦ МП. Третя – за Українську церкву, але ходять до УПЦ МП, оскільки наразі вона є канонічною церквою. Але вони перші перейдуть до Єдиної помісної церкви,

– переконаний Олександр Леонов.

Тому, за словами фахівця, хоча Росія руками УПЦ МП намагається розхитати ситуацію в Україні, апокаліпсису, яким вони погрожують, не буде.

"Треба покладатися і на наші спецслужби, які себе добре зарекомендували під час святкування 1030-ї річниці хрещення Русі. Були перестороги, що саме в ці дні можуть бути спроби влаштувати зіткнення між вірянами, аби показати Вселенському патріарху Варфоломію, що надання томосу призведе до зіткнень, хаосу і братовбивчої війни. Цього не сталося. Святкування хрещення Русі було частиною українського домашнього завдання, аби Константинополь прийняв позитивне рішення", – наголосив Леонов.

Нагадаємо, 19 квітня Верховна Рада схвалила постанову про звернення президента Петра Порошенка до Вселенського патріарха Варфоломія щодо надання автокефалії Українській православній церкві. Згодом Вселенський Патріархат розпочав процедури, необхідні для надання автокефалії УПЦ.



31 серпня Константинопольський патріарх Варфоломій під час зустрічі з Московським патріархом Кирилом заявив, що питання подолання церковного розколу в Україні залишається важливим для Вселенського патріархату.



На Архієрейському соборі у Стамбулі у неділю, 2 вересня, єпископи розглянули питання надання автокефалії для церков, які цього просять.