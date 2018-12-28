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      Як відрізнити біль в нирках від болю в хребті: поради лікаря

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      Біль в нирках і в спині: різниця
      Біль в нирках і в спині: різниця / info-biz.com.ua

      Розрізнити для професійного ока дуже просто: є ряд клінічних симптомів, які знає кожен лікар, але часто захворювання нирок може поєднуватись із захворюваннями хребта і тут без медичної освіти не розібратись.

      Про це в ексклюзивному коментарі для Здоров'я 24 розповів головний лікар центру "Норімед", ортопед-травматолог Олександр Гомон.

      Читайте також: Чому болить спина після сну: пояснення ортопеда

      Симптоми болю в спині і нирках
      Симптом нирки хребет
      Біль в попереку завжди завжди
      Загострення болю при кашлі завжди завжди
      Підвищена температура тіла не завжди не завжди
      Біль при зміні поло не завжди не завжди

      Як видно з таблиці – симптоми можуть бути змішані, тому лікар може провести додаткове обстеження пальпацією м'язів попереку та постукуванням по поперековій ділянці.

      обстеження в лікаря може визначити, що болить
      Обстеження в лікаря може визначити причини болю в спині

      При пальпації лежачи на животі, якщо винуватцем болю є хребет, буде відчуватися напруження м'язів та болючість, можливе віддавання в сідницю, стегно, гомілку чи в живіт. А з нахилом вліво/вправо – больові відчуття збільшуватимуться.

      А при постукуванні по поперековій ділянці, можна визначити, що турбують нирки, тому що біль віддаватиме в живіт. 

      Техніка виконання: кладемо долоню на болючу, ймовірно нирку, а іншою рукою злегка постукуємо по тильній поверхні долоні.

       
      Ортопед-травматолог Олександр Гомон
      “Також може бути рекомендоване додаткове обстеження у вигляді загального аналізу сечі, УЗД нирок, рентгенографія хребта, КТ, МРТ”.

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      Теги: Здоров'я Медицина Лікування
      Джерело: Здоров'я 24
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