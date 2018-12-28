Як відрізнити біль в нирках від болю в хребті: поради лікаря
Розрізнити для професійного ока дуже просто: є ряд клінічних симптомів, які знає кожен лікар, але часто захворювання нирок може поєднуватись із захворюваннями хребта і тут без медичної освіти не розібратись.
Про це в ексклюзивному коментарі для Здоров'я 24 розповів головний лікар центру "Норімед", ортопед-травматолог Олександр Гомон.
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|Симптом
|нирки
|хребет
|Біль в попереку
|завжди
|завжди
|Загострення болю при кашлі
|завжди
|завжди
|Підвищена температура тіла
|не завжди
|не завжди
|Біль при зміні поло
|не завжди
|не завжди
Як видно з таблиці – симптоми можуть бути змішані, тому лікар може провести додаткове обстеження пальпацією м'язів попереку та постукуванням по поперековій ділянці.
Обстеження в лікаря може визначити причини болю в спині
При пальпації лежачи на животі, якщо винуватцем болю є хребет, буде відчуватися напруження м'язів та болючість, можливе віддавання в сідницю, стегно, гомілку чи в живіт. А з нахилом вліво/вправо – больові відчуття збільшуватимуться.
А при постукуванні по поперековій ділянці, можна визначити, що турбують нирки, тому що біль віддаватиме в живіт.
Техніка виконання: кладемо долоню на болючу, ймовірно нирку, а іншою рукою злегка постукуємо по тильній поверхні долоні.
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