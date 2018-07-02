Як відрізнити ботулізм від звичайного отруєння: інфографіка

Нещодавно на Херсонщині трапився випадок ботулізму – пацієнту вчасно ввели протиботуліністичну сироватку і наразі його стан стабільний.

Про це повідомили у прес-центрі Міністерства охорони здоров’я.

У зв’язку з цим, міністерство закликало обласні департаменти охорони здоров'я дотримуватись чіткої інструкції для негайного отримання протиботуліністичної сироватки.

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Також звернулися і до українців, з проханням не вживати харчові продукти, про якість яких достеменно невідомо.

До факторів ризику належать споживання в'яленої, солоної та консервованої риби, консервів або виробів з м'яса, якщо вони не проходили термічну обробку перед вживанням.

Як відрізнити ботулізм від звичайного харчового отруєння:

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