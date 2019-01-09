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      Як відрізнити грип від застуди: інфографіка від Супрун

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      Грип чи застуда: симптоми
      Грип чи застуда: симптоми / leopolis.news

      Відчуваєте, що починаєте хворіти на застуду чи грип і не впевнені, як зупинити хворобу. Перш за все, варто звернути увагу на симптоми.

      Про це написала виконуюча обов'язків глави Міністерства охорони здоров'я України Уляна Супрун.

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      Вона наголосила, що важливо вміти відрізняти стани, коли ваш організм зможе справитись з невеличкою допомогою та дистанційною консультацією лікаря, а коли обов’язково потрібно звернутись за оглядом до спеціаліста.

      Симптоми грипу та застуди
      Симптоми грипу та застуди

      Супрун також порадила, що потрібно робити, якщо ви захворіли

      1. Звичайну застуду із легкими симптомами лікують лише постільним режимом і рясним питтям протягом 3-5 днів. Організм цілком може впоратись із вірусом сам.

      2. Для лікування грипу або застуди, яка протікає з тяжкими симптомами, застосовують озельтамівір, занамівір та балоксавір, але лише після того, як їх випише лікар.

      3. Препарати, що зменшують біль у горлі чи полегшують кашель – не мають жодної доказової ефективності у лікуванні цих симптомів, а просто ненадовго можуть полегшити стан.

      Читайте також: Грип в Україні: симптоми та профілактика в інфографіці

      4. Температуру дорослим потрібно знижувати лише коли вона більше 38,5 градусів. Для цього краще використовувати парацетамол чи ібупрофен та не перевищувати дозу цих ліків.

      5. Вірусні інфекції не лікуються антибіотиками. Антибіотики виписують лише при бактеріальних хворобах, коли збудником захворювання є бактерії, наприклад, при бронхіті чи пневмонії. Але такі препарати призначають лише після аналізу крові та обстеження у лікаря.

      via GIPHY

      6. Деякі симптоми є сигналами, що залишатися вдома небезпечно для життя. Негайно телефонуйте 103, якщо з’явились – задишка, висипи на шкірі, кровохаркання, синюшний відтінок шкіри, блювання та діарея, біль в грудях, зниження тиску, сповільнений пульс, аритмія, порушення свідомості чи судоми.

      Більше про грип та застуду дивіться у відео: 

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Медицина Лікування Здоров'я Грип в Україні Уляна Супрун Інфографіка
      Джерело: Здоров'я 24
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