Як відрізнити харчову алергію від непереносимості: ознаки
Часто люди можуть переплутати симптоми харчової алергії та непереносимість, через що при розладі шлунку людина просто перестає їсти продукт.
Саме тому необхідно визначити симптоми, пише Cosmo.
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Зрозуміти, що це алергічна реакція, допоможуть такі ознаки як кропивниця, хрипи, сильна нудота. У серйозних випадках у людини може бути анафілактичний шок – коли у людини підвищується кров’яний тиск і їй важко дихати.
При анафілактичному шоку важко дихати
Основні причини харчової алергії – це нова їжа, дефіцит вітаміну D та погані бактерії. Вони можна виникнути через рибу, морепродукти, арахіс, лісові горіхи, яйця, соя, молоко, глютен.
Харчова алергія супроводжується такими симптомами:
- почервоніння і висипання на шкірі або в роті;
- проблеми з диханням, хрипи;
- кашель;
- складності з ковтанням;
- зниження пульсу;
- запаморочення;
- спазми в животі;
- нудота, блювота, діарея.
Реакція на їжу виникає одразу після вживання. Інколи симптоми виникають через 2 години, і дуже рідко – через 6.
Лікувати харчову алергію можна антигістамінними препаратами. При анафілактичному шоку людині вводять гормон адреналін та інші.
Харчова алергія супроводжується запамороченням
При харчовій непереносимості усі симптоми пов'язані з травним трактом – організму бракує потрібного ензиму для перетравлення продукту. ЇЇ можуть спричинити вживання кави, персиків, гострих спецій, цибулі, капусти, бобів, молока, підсилювачів смаку.
Основними симптомами непереносимості харчових продуктів є спазми в шлунку, нудота та блювота, відчуття тяжкості в шлунку.
Реакція організму може бути миттєвою або ж відкладною на 2-24 години і може бути не після кожного прийому їжі. Полегшують симптоми харчової непереносимості ліки, які полегшують процес перетравлення їжі.
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