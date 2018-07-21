Як відрізнити харчову алергію від непереносимості: ознаки

Часто люди можуть переплутати симптоми харчової алергії та непереносимість, через що при розладі шлунку людина просто перестає їсти продукт.

Саме тому необхідно визначити симптоми, пише Cosmo.

Читайте також: Алергія на полуницю у дітей: симптоми та лікування

Зрозуміти, що це алергічна реакція, допоможуть такі ознаки як кропивниця, хрипи, сильна нудота. У серйозних випадках у людини може бути анафілактичний шок – коли у людини підвищується кров’яний тиск і їй важко дихати.



При анафілактичному шоку важко дихати

Основні причини харчової алергії – це нова їжа, дефіцит вітаміну D та погані бактерії. Вони можна виникнути через рибу, морепродукти, арахіс, лісові горіхи, яйця, соя, молоко, глютен.

Харчова алергія супроводжується такими симптомами:

почервоніння і висипання на шкірі або в роті; проблеми з диханням, хрипи; кашель; складності з ковтанням; зниження пульсу; запаморочення; спазми в животі; нудота, блювота, діарея.

Реакція на їжу виникає одразу після вживання. Інколи симптоми виникають через 2 години, і дуже рідко – через 6.

Лікувати харчову алергію можна антигістамінними препаратами. При анафілактичному шоку людині вводять гормон адреналін та інші.



Харчова алергія супроводжується запамороченням



При харчовій непереносимості усі симптоми пов'язані з травним трактом – організму бракує потрібного ензиму для перетравлення продукту. ЇЇ можуть спричинити вживання кави, персиків, гострих спецій, цибулі, капусти, бобів, молока, підсилювачів смаку.

Основними симптомами непереносимості харчових продуктів є спазми в шлунку, нудота та блювота, відчуття тяжкості в шлунку.

Реакція організму може бути миттєвою або ж відкладною на 2-24 години і може бути не після кожного прийому їжі. Полегшують симптоми харчової непереносимості ліки, які полегшують процес перетравлення їжі.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі ​Здоров'я.