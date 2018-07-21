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Як відрізнити харчову алергію від непереносимості: ознаки

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Як відрізнити харчову алергію від непереносимості
Як відрізнити харчову алергію від непереносимості / ar-wood.com

Часто люди можуть переплутати симптоми харчової алергії та непереносимість, через що при розладі шлунку людина просто перестає їсти продукт.

Саме тому необхідно визначити симптоми, пише Cosmo.

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Зрозуміти, що це алергічна реакція, допоможуть такі ознаки як кропивниця, хрипи, сильна нудота. У серйозних випадках у людини може бути анафілактичний шок – коли у людини підвищується кров’яний тиск і їй важко дихати.

При анафілактичному шоку важко дихати
При анафілактичному шоку важко дихати

Основні причини харчової алергії – це нова їжа, дефіцит вітаміну D та погані бактерії. Вони можна виникнути через рибу, морепродукти, арахіс, лісові горіхи, яйця, соя, молоко, глютен.

Харчова алергія супроводжується такими симптомами:

  1. почервоніння і висипання на шкірі або в роті;
  2. проблеми з диханням, хрипи;
  3. кашель;
  4. складності з ковтанням;
  5. зниження пульсу;
  6. запаморочення;
  7. спазми в животі;
  8. нудота, блювота, діарея.

Реакція на їжу виникає одразу після вживання. Інколи симптоми виникають через 2 години, і дуже рідко – через 6.

Лікувати харчову алергію можна антигістамінними препаратами. При анафілактичному шоку людині вводять гормон адреналін та інші.

Харчова алергія супроводжується запамороченням
Харчова алергія супроводжується запамороченням

При харчовій непереносимості усі симптоми пов'язані з травним трактом – організму бракує потрібного ензиму для перетравлення продукту. ЇЇ можуть спричинити вживання кави, персиків, гострих спецій, цибулі, капусти, бобів, молока, підсилювачів смаку.

Основними симптомами непереносимості харчових продуктів є спазми в шлунку, нудота та блювота, відчуття тяжкості в шлунку.

Реакція організму може бути миттєвою або ж відкладною на 2-24 години і може бути не після кожного прийому їжі. Полегшують симптоми харчової непереносимості ліки, які полегшують процес перетравлення їжі.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділіЗдоров'я.

 
Теги: LifeStyle Лікування Здоров'я Алергія
Джерело: 24 Канал
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