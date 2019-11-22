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      Як відроджується Торецьк: у звільненому від бойовиків місті створили великий мурал – фото

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      Мурал у Торецьку / 24 канал

      Звільнений у 2014 році від проросійських бойовиків Торецьк на Донеччині відроджується. Зокрема, у місті побували кореспонденти 24 каналу і зняли на фото перший великий мурал міста "Торецьк – місто майбутнього" на фасаді одного з будинків.

      Ініціатор муралу, голова громадської організації "Ґрунт" Андрій Грудкін розповів, що виношував ідею твору 4 роки. Знайшов художників зі Львова, вмовив їх приїхати у прифронтову зону і ті створили мурал навіть без гонорару. Адже грошей вистачало лише на фарбу та квитки.

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      Це наш Торецьк, яким ми його уявляємо через роки. Шахтні копри перетворилися на висотні технологічні будівлі, а десь на яскравій галявині сидить дівчинка та читає книжку. З неї вона дізнається про історію Торецька, коли в ньому ще були шахти. Старий шахтний ліхтар на малюнку символізує уяву дівчини,
      – розповів ініціатор створення муралу.

      Він наголосив, що проєкт символічний ще й тому, що якби українські воїни не звільнили Торецьк від російських окупантів 5 років тому, цього муралу не було б.

      мурал Торецьк фото Донеччина
      Мурал у Торецьку, звільненому від бойовиків у 2014 році / Фото 24 каналу

      Грудкін також розповів про противників створення цього муралу. За словами активіста, колишній мер міста Сліпцов ненавидив його за те, що Грудкін критикував чиновника за корупцію та допомогу проросійським бойовикам.

      "Його людей перекосило від слова "Львів" і вони почали протестувати проти муралу. Комуністка Петрига волала, що "такую смысловую нагрузку не поймут жители города". А на малюнку була всього лиш лелека – український символ родинного затишку та добробуту", – розповів Грудкін.

      мурал Торецьк фото Донеччина звільнене від бойовиків місто
      Мурал "Торецьк – місто майбутнього" / Фото 24 каналу

      Що відомо про звільнення Торецька? Торецьк (до 2015 року – Дзержинськ) був захоплений проросійськими бойовиками 15 квітня 2014 року. Звільняли місто 2 загони українського спецназу. Загалом місто звільняв 41 український боєць. Так, група українських армійців впродовж 20 хвилин захопила штаб бойовиків у будівлі міської ради, а друга група – у цей час зайняла територію поблизу мерії, звідки і вела операцію зі знешкодження терористів.

      Упродовж майже 8 годин українські воїни стримували контратаки 200 бойовиків, підсилених танками і БМП. Після одного з потраплянь реактивного вогнемета будівля міської ради почала горіти. Але українські бійці втримали оборону будівлі, завдаючи великих втрат озброєним бандформуванням.

      Втративши частину бійців і техніки, бойовики почали тікати до Горлівки та Донецька.

      А вже ввечері 21 липня українська армія повністю контролювала Торецьк. Над будівлею міськради бійці підняли державні прапори України. При звільненні Торецька не загинув жоден український воїн.

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Мурал Мистецтво
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