Як відростити бороду: поради лікаря
Багато чоловіків все частіше задаються питанням, як швидко відростити бороду, адже борода і вуса не тільки підкреслюють індивідуальність, при належному догляді виглядають дуже стильно, але й допомагають уникнути частого гоління, що займає дорогоцінний час.
Про це повідомила лікар-трихолог Оксана Ільків.
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Потрібно знати, що кращими друзями чоловіка у цій справі є:
Правильне харчування
Волосся складається з протеїну, тому потрібно вибирати продукти з найбільшим його змістом: яловичина, куряче м’ясо, морська риба. Вона, як і горіхи, яйця, оливки, шпинат і броколі, підвищує рівень чоловічого гормону тестостерону. У молочних продуктах міститься багато кальцію, дуже важливого для здоров’я. Продуктів, що містять сою, навпаки, слід уникати.
Для кращого росту бороди потрібно налагодити харчування
Вітаміни та мінерали
Кращими помічниками для відрощування бороди будуть цинк, фосфор, кальцій і риб’ячий жир. Стимулювати ріст волосся також будуть бета-каротин та біотин. Можна також поєднати із фіз.процедурами такими як : лазеротерапія, кріомасаж, масаж та банальне розчісування бороди декілька разів на день що збільшить та покращить кровопостачання фолікул.
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