23:46
15 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТОМОС BREXIT
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Зарплата Пині. 15 сантиметрів Путіна
      Вєсті Кремля
      23:08, сьогодні
      Вєсті.UA: Корисні сигарети від "Народного фронту". Хто підпалив лавру
      Вєсті.UA
      21:27, сьогодні
      На які дурощі "Укрзалізниця" спускає мільйони: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 11 січня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Українські музичні кліпи. Частина 1
      Згадати все
      12:18, 12 січня
      Телеканал новин 24 Новини Здорове життя
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТОМОС BREXIT

      Як відростити бороду: поради лікаря

      266 Читать новость на русском
      Як відростити бороду
      Як відростити бороду / pixabay.com

      Багато чоловіків все частіше задаються питанням, як швидко відростити бороду, адже борода і вуса не тільки підкреслюють індивідуальність, при належному догляді виглядають дуже стильно, але й допомагають уникнути частого гоління, що займає дорогоцінний час.

      Про це повідомила лікар-трихолог Оксана Ільків.

      Читайте також: Як правильно мити голову: поради лікаря

       
      Лікар-трихолог Оксана Ільків
      “По-перше: потрібно знати, що з появою щетини починаються свербіж, подразнення і прищі, що завдає чимало неприємних моментів.По-друге: волосся на обличчі росте нерівномірно, із різною швидкістю, що може надавати чоловікові неохайний вигляд. По-третє: багато чловіків просто не знає, як правильно відростити бороду, і цей факт зупиняє при перших же невдачах”.

      Потрібно знати, що кращими друзями чоловіка у цій справі є:

      Правильне харчування

      Волосся складається з протеїну, тому потрібно вибирати продукти з найбільшим його змістом: яловичина, куряче м’ясо, морська риба. Вона, як і горіхи, яйця, оливки, шпинат і броколі, підвищує рівень чоловічого гормону тестостерону. У молочних продуктах міститься багато кальцію, дуже важливого для здоров’я. Продуктів, що містять сою, навпаки, слід уникати.

      Відрощування бороди
      Для кращого росту бороди потрібно налагодити харчування 

      Вітаміни та мінерали

      Кращими помічниками для відрощування бороди будуть цинк, фосфор, кальцій і риб’ячий жир. Стимулювати ріст волосся також будуть бета-каротин та біотин. Можна також поєднати із фіз.процедурами такими як : лазеротерапія, кріомасаж, масаж та банальне розчісування бороди декілька разів на день що збільшить та покращить кровопостачання фолікул.

       
      Лікар- трихолог Оксана Ільків
      “Також силові тренування прискорюють ріст волосся на тілі й обличчі шляхом активнішої секреції організмом тестостерону та гормону росту. Крім іншого, існують думки, що регулярний секс і навіть передчуття сексу змушують волосся рости швидше. Повноцінний сон дуже важливий для кращого росту бороди, адже для цього організм повинен встигати відпочивати і відновлюватися.”

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Здорове життя Чоловіче здоров’я Краса
      Джерело: Здоров'я 24
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      НЕПЕРЕМОЖНІ. Фехтувальниця Наталія Морквич про мрії, заробітки, фотосесії та любов до золота
      сьогодні , 22:30 НЕПЕРЕМОЖНІ. Фехтувальниця Наталія Морквич про мрії, заробітки, фотосесії та любов до золота
      154
      Головні новини 15 січня: полоненим у РФ морякам продовжили арешт і теракт у Кенії
      сьогодні , 22:22 Головні новини 15 січня: полоненим у РФ морякам продовжили арешт і теракт у Кенії
      1103
      Избирательные участки в России: а зачем?
      сьогодні , 22:15 Избирательные участки в России: а зачем?
      Олександр Гаврутенко 362
      Оформлення ID-картки: як не переплатити посередникам
      сьогодні , 21:02 Оформлення ID-картки: як не переплатити посередникам
      Ірина Поліщук 700
      Яким ноутбуком користується гендиректор Lenovo в Україні: ексклюзивне інтерв'ю
      сьогодні , 20:06 Яким ноутбуком користується гендиректор Lenovo в Україні: ексклюзивне інтерв'ю
      1111
      Кір в Україні: симптоми небезпечної хвороби та його профілактика
       10 січня 2018 , 16:03
      Чому не варто поступатись місцем літнім людям: пояснення медиків
       8 листопада 2017 , 22:24
      Чим загрожує жінці відсутність сексу
      26 жовтня 2017 , 22:11
      Це несправедливо, – екс-керівник Генштабу вказав на цинізм Заходу щодо України
      8 квітня 2018 , 22:54
      Пенсійна реформа: стало відомо, яку доплату пенсіонери отримають у листопаді
       1 листопада 2017 , 13:58
      Священик, що влаштував "п’яну" ДТП на Рівненщині, виявився рецидивістом
       9 листопада 2017 , 20:47
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук