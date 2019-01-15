Як відростити бороду: поради лікаря

Багато чоловіків все частіше задаються питанням, як швидко відростити бороду, адже борода і вуса не тільки підкреслюють індивідуальність, при належному догляді виглядають дуже стильно, але й допомагають уникнути частого гоління, що займає дорогоцінний час.

Про це повідомила лікар-трихолог Оксана Ільків.

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Лікар-трихолог Оксана Ільків “По-перше: потрібно знати, що з появою щетини починаються свербіж, подразнення і прищі, що завдає чимало неприємних моментів.По-друге: волосся на обличчі росте нерівномірно, із різною швидкістю, що може надавати чоловікові неохайний вигляд. По-третє: багато чловіків просто не знає, як правильно відростити бороду, і цей факт зупиняє при перших же невдачах”.

Потрібно знати, що кращими друзями чоловіка у цій справі є:

Правильне харчування

Волосся складається з протеїну, тому потрібно вибирати продукти з найбільшим його змістом: яловичина, куряче м’ясо, морська риба. Вона, як і горіхи, яйця, оливки, шпинат і броколі, підвищує рівень чоловічого гормону тестостерону. У молочних продуктах міститься багато кальцію, дуже важливого для здоров’я. Продуктів, що містять сою, навпаки, слід уникати.



Для кращого росту бороди потрібно налагодити харчування



Вітаміни та мінерали

Кращими помічниками для відрощування бороди будуть цинк, фосфор, кальцій і риб’ячий жир. Стимулювати ріст волосся також будуть бета-каротин та біотин. Можна також поєднати із фіз.процедурами такими як : лазеротерапія, кріомасаж, масаж та банальне розчісування бороди декілька разів на день що збільшить та покращить кровопостачання фолікул.

Лікар- трихолог Оксана Ільків “Також силові тренування прискорюють ріст волосся на тілі й обличчі шляхом активнішої секреції організмом тестостерону та гормону росту. Крім іншого, існують думки, що регулярний секс і навіть передчуття сексу змушують волосся рости швидше. Повноцінний сон дуже важливий для кращого росту бороди, адже для цього організм повинен встигати відпочивати і відновлюватися.”

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