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      Як відростити розкішне волосся: п’ять порад

      1279 Читать новость на русском
      Як відростити волосся
      Як відростити волосся / StyleCaster

      Кожна жінка мріє про здорове та красиве волосся. А щоб відростити довгі коси, є кілька способів, які дозволять прискорити ріст волосся.

      Позбавляйтеся посічених кінчиків

      Б'юті-експерти рекомендують регулярно підстригати посічні кінчики волосся, пише Vogue. Так, за словами перукаря Вернона Франсуа, зняття декількох міліметрів на кінцях дозволяє волосинам не розшаровуватися.

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      Зволоження

      Зволожуйте коси живильним кондиціонером, особливо, якщо у вас фарбоване волосся.

      "Особливу увагу варто приділяти кінчикам, так як це найсухіша частина волосся, а зволожуючий засіб знижує ламкість", – пояснює Франсуа.

      Масаж

      Ще один ефективний спосіб відростити довге волосся – інтенсивно масажувати шкіру голови під час миття шампунем.

      Масаж стимулює волосяні цибулини та збільшує приплив крові, що позитивно відображається на рості волосся.

      Перегляньте харчування

      Експерти радять перейти на збалансоване харчування, щоб отримати густу шевелюру.

      Американський дієтолог Марія Марлов рекомендує їсти продукти, багаті залізом, цинком, вітаміном С, вітаміни групи В, і омега-3 для зміцнення та росту волосся.

      Також фахівці радять заповнювати нестачу вітамінів у раціоні харчовими добавками.

      Шовкова наволочка

      Б'юті-експерти вважають, що краще спати на шовковій наволочці, оскільки вона не сушить волосся і зменшує тертя.

      Теги: LifeStyle Здоров'я Краса
      Джерело: 24 Канал
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