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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА 2019
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Як відсутність графи "проти всіх" вплинула на результати виборів: пояснення експерта

      1905 Читать новость на русском
      Люди, які не довіряють політикам, обирали того, хто найменш досвідчений у цій сфері
      Люди, які не довіряють політикам, обирали того, хто найменш досвідчений у цій сфері / Getty Images

      Графа "проти всіх" зникла з бюлетенів 8 років тому, після ухвалення нового виборчого законодавства. Проте на виборах президента, які відбулися напередодні, це могло зіграти важливу роль. Частина виборців не бажали обирати нікого серед представлених у бюлетені кандидатів, тому обирали того, хто найвіддаленіший від політики.

      Так, політичний аналітик Дмитро Купира у коментарі 24 каналу зазначив, що значна кількість тих людей, які голосували за Володимира Зеленського, таким чином вимагали перезавантаження влади. Тому що і чинний президент й більшість інших кандидатів мають досвід у державному управлінні та не викликають довіри у електорату. Зеленський міг забрати частину голосів тих, хто проти всіх колишніх чи чинних політиків.

      Читайте також: Як пройшли президентські вибори-2019: головне

      Хоча, експерт зазначає: попри те, що така графа зникла з бюлетенів юридично, можливість "проголосувати" проти всіх все ж залишається. Тобто виборець фактично це робить, навмисно зіпсувавши бюлетень.

      Електорат Зеленського таким чином протестує проти влади, висловлює свою незадоволеність подіями, які відбуваються в Україні, чи швидкістю змін. Вони продемонстрували, що хочуть зміни облич і системи. Але тут питання: чи вони, обираючи Зеленського, отримають останнє?

      Ми ще не знаємо більшої частини його команди, від якої залежатимуть результати розвитку країни. Ми знаємо негативну частину команди, зокрема олігарха Коломойського. А про позитивну нам поки не відомо. Або ми мусимо "по крупинках" з’ясовувати, хто до неї входить, 
      пояснив Дмитро Купира.

      президентські вибори 2019

      Результати першого туру виборів (екзит-пол)

      Дивіться відео, як пройшли президентські вибори 2019

      blog_ava
      Не до жартів: що пишуть західні ЗМІ про вибори в Україні
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      Автор: Світлана Попова
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Президентські вибори 2019
      Джерело: 24 канал
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