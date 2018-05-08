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Як відсутність сексу впливає на організм: тривожні симптоми

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Як відсутність сексу впливає на організм
Як відсутність сексу впливає на організм / hayatouki.com

Секс приносить не тільки багато позитивних емоцій, а й користь для здоров'я. Він знижує рівень кортизолу (гормону стресу), приводить в норму тиск, покращує продуктивність.

Нестача сексу негативно впливає на здоров’я та самопочуття людини, пише Men’s life.

Які симптоми виникають при нестачі сексу

Погіршується стан імунної системи

Деякі експерти стверджують, що у людей, які не займаються сексом, погіршується стан імунної системи – вони частіше і довше хворіють, їх не проходять стороною сезонні епідемії.

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У людей з насиченим статевим життям імунітет краще на 33% в порівнянні з тими, у кого секс відсутній.

Зростає рівень стресу

Секс сприяє виробленню серотоніну (гормону щастя). Коли з інтимним життям справи йдуть погано, кількість гормону щастя знижується, а рівень гормону стресу зростає. В результаті людина стає схильною до стресових ситуацій і болісно на них реагує.

Дослідження показали, що після сексу люди швидше і легше справляються зі стресовими ситуаціями.

Погіршується самооцінка

Без сексу люди починають відчувати себе менш привабливою для себе та інших. Нерідко пропадає впевненість в собі.

З'являються проблеми зі збудженням

Коли секс трапляється рідко і нерегулярно, у чоловіків з'являються проблеми з ерекцією – або буде відсутня в потрібний момент, або ж завчасно може відбутися.

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Підвищується ймовірність онкологічних процесів в простаті

Представники науки з Америки в сфері урології вважають, що тривала відсутність сексу підвищує ймовірність появи злоякісних утворень в простаті.

Погіршується сексуальний потяг

Тривале утримання від сексу призводить до зниження лібідо. Мозок думає, що якщо сексу немає, то і не потрібно мучити тіло бажаннями, якщо їх не можна задовольнити.

У жінок слабшають стінки піхви й виникають гінекологічні хвороби

Через тривалу відсутність сексу в області тазу може застоюватися кров. Це загрожує появою неприємних гінекологічних захворювань – фіброми, кісти, аднексит.

Гормональний дисбаланс

Дисбаланс гормонів з'являється й у чоловіків, і у жінок.

У чоловіків з'являються шкірні висипання, прояви агресії і синдром нав'язливих станів. У жінок починає менше вироблятися колагену, як результат – настає передчасне старіння організму.

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До того ж, відсутність сексу підвищує ризик збільшення ваги ( спроби заїсти незадоволені сексуальні бажання), виникає безсоння та зэявляється схильність до вживання спиртного.

Теги: LifeStyle Здорове життя Здоров'я Секс Психологія Алкоголь Онкозахворювання
Джерело: 24 Канал
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