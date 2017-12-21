Як відсвяткувати Новий рік та не нашкодити природі: прості поради

Перед наближенням таких улюблених українцями свят – Різдва та Нового року – чимало людей стає перед дилемою – чи бути дружнім до природи, чи все ж створювати собі справжній святковий настрій.

Та насправді вибір робити не потрібно, бо свято та турбота про планету – сумісні. А як зробити свою новорічно-різдвяну казку "зеленою" підказали експерти WWF.

Вибір ялинки

Якщо ви вирішили придбати живу зелену красуню, то обирайте лиш ті дерева, що мають спеціальні позначки. З такими бирками з вигравійованим лазерним штрих-кодом лісники позначають спеціально вирощені та офіційно спиляні для свят дерева.

На ялинку у горщику варто звернути увагу, якщо у вас є можливість після свят висадити її у ґрунт.

Подумайте про альтернативну ялинку

Інший варіант – створити новорічне дерево з підручних предметів. Наприклад, прикрасити гірляндами кімнатні рослини, створіть ялинку із книжок або прикрасьте живу на подвір'ї.

Також можна звернутися і до традицій –з давніх-давен українці на Різдво ставили дідуха – сніп жита чи пшениці, що символізував добробут, мир та злагоду в родині.

Штучній ялинці – ні!

Штучна ялинка не є вдалою альтернативою: при виготовленні пластику використовуються нафтопродукти та викопне паливо. Пластик потребує багато енергії. Рано чи пізно таку ялинку доведеться замінити, і поки ви радітимете новій, стара стане відходом, що не переробляється.

Обирайте природнє

А що зі святковим столом?

Часто перед тим, як потрапити на різдвяний стіл, продукти “подорожують” близько 40 тисяч кілометрів. Це шалені затрати. Товари, які продаються в Україні, ймовірно, подорожують менше. Та можна зробити свій стіл ще екологічнішим і купувати продукти, які виробляють у вашому регіонів. Також варто обирати продукти без надмірної й часто непотрібної упаковки.

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Готуйте з місцевих продуктів

Які подарунки обрати?

Даруйте потрібні подарунки, якими можна користуватися й далі. Якщо вам подарували щось непотрібне – не викидайте це. Пошукайте, можливо, знайдеться людина, якій цей подарунок буде до вподоби.

При купівлі електроприладів у подарунок, вибирайте найекономніший клас А+. Уникайте подарунків на батарейках. В Україні є проблеми з їх утилізацією. Також, батарейки дають менше енергії, ніж використовують при їхньому виготовленні. Набір акумуляторів, що можна перезаряджати, з легкістю замінить батарейки.

Обирайте тільки паперове пакування без пластику (і бажано з переробленої сировини) та не забудьте його здати на переробку.

Не купуйте пластикову упаковку

Листівки

Найпростіший спосіб привітати друзів з Новим роком – надіслати веб-листівки через інтернет, це заощаджує папір і вимагає мінімальних витрат енергії. Якщо ж дуже вже хочеться відправити паперову, хай вона буде з переробленого паперу.

Надішліть листівку по інтернету

План на наступний рік

Складаючи список завдань на наступний рік, додайте до переліку щось, що може допомогти зберегти природу. Це легко, вартує лиш спробувати. Наприклад, почніть сортувати сміття або придбайте багаторазове горнятко для кави, або записуйтесь у екологічні волонтери.

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