Як відзначатимуть 8 березня в Україні: В'ятрович заявив, що "дня тортиків і букетиків" не буде

Сьогодні українське суспільство є готовим відмовитися від радянської традиції відзначення 8 березня, зокрема молоде покоління якоїсь ностальгії щодо цього свята не відчуває. Відтак, формат 8 березня необхідно змінити – тобто, зробити його днем боротьби за права жінок, а не "днем тортиків і букетиків".

Про це розповів директор Українського інституту національної пам’яті, історик Володимир В’ятрович, передає «Главред».

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"Що стосується 8 березня, то я думаю, що українське суспільство є готовим відмовитися від традиції його святкування. Зокрема, тому, що все більше українців розуміє, що ми не можемо жити в одному ритмі з державою-агресором. Ця синхронність у святкуванні яких-небудь дат з країною, яка намагається знищити нашу державу, є тим, що нас послаблює», – переконує він.

За його словами, серед молодого покоління якоїсь ностальгії за такими святами, як 8 березня, немає. Відтак, фахівець вважає, що необхідно змінити формат відзначення цього дня.

Не кажу, що 8 березня взагалі зникне з календаря, але думаю, що зміниться його ідея та концепція. Ми будемо говорити не про міжнародний жіночий день, а про день боротьби за права жінок, що є важливим для українського суспільства. Очевидно, в такому новому форматі абсолютно зайвим буде вихідний день, який перетворює це свято на "день тортиків і букетиків,

– підсумував В’ятрович.

Нагадаємо, у 2018 році 8 березня марші за права жінок, зокрема, відбулися у Львові, Києві та Ужгороді, щоправда у двох останніх містах вони супроводжувалися нападами на активісток.