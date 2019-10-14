Як відзначають День захисника в Україні: найголовніші події – фото, відео

Українці сьогодні, 14 жовтня, відзначають День захисника України. Ще зранку у різних містах країни розпочалися святкування: проходять концерти, патріотичні марші та акції.

Загалом в Україні на 14 жовтня заплановано близько 300 заходів. Безпеку та порядок на заходах охоронятимуть тисячі правоохоронців.

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Що відбувається у Києві?

Президент Володимир Зеленський з дружиною Оленою вшанували хвилиною мовчання загиблих українських захисників біля Стіни пам’яті полеглих у Києві. Вони поклали квіти та запалили лампадки біля меморіалу.



Володимир та Олена Зеленські вшанували загиблих українських захисників

Також у столиці проходить акція на підтримку засудженого в Італії до 24 років в'язниці нацгвардійця Віталія Марківа. Активісти зібралися біля МЗС України, а тоді маршем вирушили під італійське посольство, вимагаючи справедливий суд для в'язня.



Марш на підтримку Віталія Марківа у Києві / фото: 24 канал (Анна Брикова)

Близько 13 години біля Офісу Президента почалася неполітична акція "Захисти українців Донбасу". Участь у ній беруть кілька сотень людей, які тримають синьо-жовті та червоно-чорні прапори.



Акція протесту під ОПУ в Києві / фото BBC News Ukrainian

Як святкують у Харкові?

У день Захисника України в Харкові відкрили монумент, присвячений пам’яті загиблих захисників. На церемонію прийшли військові, ветерани АТО, рідні загиблих героїв, громадські активісти тощо.

На самому монументі є лише єдиний напис – "Герої не вмирають".



Монумент загиблим захисникам України в Харкові / фото УІНП Харків

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Марш у Львові

У Львові активісти вийшли з протестом до Дня захисників України під стіни Львівської ОДА. Вони виступають проти формули Штайнмаєра та закликають не допустити капітуляції у війні проти Росії.

Згодом протестувальники пройшли маршем вулицями міста, а попереду колони несли великий банер зі словами "Слава захисникам – ні капітуляції!".



Марш "Ні капітуляції" у Львові / фото 24 канал, Андрій Костюк

Львів'яни вийшли на протест "Ні капіталяції": відео

Марш захисників у Дніпрі

У Дніпрі вранці пройшов Марш Захисників України за участю військових, волонтерів та небайдужих громадян. Вони вшанували хвилиною мовчання загиблих бійців та пройшлися колоною через центр міста у супроводі військового оркестру ЗСУ.

Марш Захисників у Дніпрі / фото Укрінформу

Окрім того, біля музею АТО влаштували демонстрацію військової техніки, майстер-класи зі збору на швидкість стрілецької зброї та виставку картин військової тематики.

День захисника в Одесі

Урочисті заходи до Дня захисника розпочалися і в Одесі. У сквері героїв Небесної сотні держслужбовці та одесити поклали квіти біля каменю, на місці якого планують збудувати пам'ятник полеглим бійцям.

Урочистості до Дня захисника в Одесі / фото Думская

Також під час урочистих святкувань склали присягу на вірність Україні 88 вихованців Військово-морського ліцею.



Присяга студентів Військово-морського ліцею / фото Думская

Що відомо про День захисника України?В Україні 14 жовтня відзначають День захисника України. В цей день також відзначають ще два свята – День козацтва і свято Покрову Пресвятої Богородиці.



Святкування Дня захисника України почалося в 2014 році після підписання п'ятим Президентом Петром Порошенко відповідного указу. У 2015 році цей день став неробочим і Офіційним державним святом.



Напередодні глава держави Володимир Зеленський звернувся до українців з нагоди святкувань 14 жовтня. Він закликав правоохоронців та учасників акцій у День захисника діяти у рамках закону, громадського порядку та не піддаватися на провокації.