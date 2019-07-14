Як відзначили День народження Сенцова під консульством Росії в Одесі: емоційні фото

В Одесі кілька десятків людей прийшли під стіни російського консульства, аби підтримати Олега Сенцова та інших незаконно засуджених у Росії українців. Захід відбувся у день народження українського режисера.

У акції брали участь як переселенці зі Сходу України та біженці з Росії, так і прості одесити, серед яких було багато підлітків. Крім того, можна було помітити представників громадської організації "Заручники Кремля" та політичної партії "Демократична сокира". У руках активісти тримали плакати із написами: "Припиніть репресії!", Save Oleg Sentsov, Free Balukh, Free Shumkov, Free Sushchenko, Free Karpyuk, Free Azov Sea Sailors. Також люди скандували "Слава Україні", "Героям слава" та виконували а капела український державний гімн.

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Олегу Сенцову сьогодні – 43 роки. Він сидить за надуманими абсурдними звинуваченнями фактично лише за те, що він – українець, не зрадив батьківшину і допомогав виїжджати нашим військовим з вже окупованого півострова. За російською решіткою сидять 105 українців. Важливо в інформаційному просторі постійно підтримувати тему заручників Кремля, показувати самим заручникам, що є підтримка,

– розповів організатор акції, політичний біженець з РФ Олександр Шелковенков.

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Як наголосив активіст, важливо писати листи політв'язням, аби працівники колонії не могли пресувати та використовувати різні засоби тиску на українців.

Шо відомо про Олександра Шелковенкова? Він виступав у Росії проти Путіна, проти війни з Україною, а також за захист ув'язнених українців. За це на Шелковенкова завели сфальсифіковану кримінальну справу, відтак чоловік не мав інших варіантів, як переїхати жити до України.

Шелковенков, нагадав, що Олегу Сенцову можна писати листи через інтернет-сайти "Росузник", "Фсин-письмо" або ж звичайною поштою, і робити це слід лише російською та без антикремлівських закликів, аби вони могли пройти цензуру.

Він додав, що останні новини від Сенцова є обнадійливими. Зокрема, адвокат українського політв’язня зазначив, що Сенцов зараз має хороше самопочуття, тримається та пише далі твори.



Олександр Шелковенков

Ще одна учасниця акції Юлія Грєшнова також є переселенкою з Росії. У 2015 році вона разом з чоловіком переїхала жити до України, оскільки "відчула, що не хоче мати нічого спільного з країною, яка розв’язала війну з Україною". Відтоді переселенка бере участь у політичних акціях протесту проти російської агресії.

Росія так жорстко відреагувала на Сенцова, тому що він – українець, який досі не відмовився від своїх переконань і не відрікся від своєї країни. Путінський режим в Росії впаде, коли буде зовнішній вплив не без участі України або коли росіянам набридне мати на своїй шиї упирів і вони прокинуться, і як українці, змінять своє життя на краще. Насправді, чим далі, тим гірше росіяни розуміють, що відбувається в Україні, бо навіть опозиційні російські ЗМІ не розуміють, що Україна – інша країна, і що Радянського союзу більше немає, а є дві сусідні країни кожна зі своїми інтересами,

– зауважила Юлія Грєшнова.

Дівчина наголошує, що брати участь в акціях необхідно, адже навіть, якщо зараз вони не матимуть значного впливу, то у подальшому можуть сприяти підтримці інших і об’єднанню.

"Треба бути стійкими. Варто виходити на акції, впливати на своїх депутатів, брати участь в політичному житті на місцях, робити все, що є в наших силах. Навіть маленькі зміни можуть мати великий вплив на долю країни. Зрештою, Майдан теж починався з невеликого", – підкреслила переселенка з Росії.



За словами активістів, акції на підтримку Олега Сенцова та інших активістів є необхідними

Член політичної партії "Демократична сокира" Анатолій Мазур, зі свого боку, заявив, що немає інших варіантів, ніж підтримувати політв'язнів і військовополонених у медійній площині.

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"Виходити на акції варто, аби привертати увагу, аби Зеленський врешті почав активніше займатись питанням звільнення бранців Кремля", – констатував активіст.

Загалом акція пройшла мирно. Насамкінець протестувальники зачитали емоційне "останнє слово" Сенцова на російському суді. Крім того, у стінах хабу національного телемовника "UA:Суспільне" показали документальний фільм про Сенцова "Етапом через пів-землі". Також активісти зробили колективне фотовітання, яке відправлять згодом поштою до Олега у Лабитнангі.



Активісти зробили Олегу Сенцову колективне фотовітання з Днем народження

На цьому згадки про Сенцова у Одесі не закінчились. У межах X Одеського міжнародного кінофестивалю показали трейлер художнього фільму за п'єсою Олега Сенцова "Номери", який зараз перебуває на фінальній стадії виробництва.

Зауважимо, що консульство Росії в Одесі досі працює у звичному режимі та над ним досі висить прапор РФ, хоча раніше російські диппредставники переконували, що там лишився лише один працівник і робота відомства є обмеженою. До слова, табличці консульства видніються залишки червоної фарби з часу зимового протесту проти продовження утримування у російській взяниці військовополонених українських моряків.



Консульство Росії в Одесі досі працює без жодних обмежень

Що відомо про засудження Олега Сенцова у Росії? Українського режисера окупанти в Криму затримали 11 травня 2014 року. Його звинувачують у підготовці теракту на півострові. Пізніше режисера звинуватили ще й у зберіганні зброї та вибухівки.



Вирок українському режисеру оголосили у серпні 2015 року. Окупанти засудили Олега Сенцова до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в російському місті Лабитнангі. 14 травня 2018 року бранець Кремля оголосив голодування з вимогою звільнити усіх українських політв’язнів, утримуваних у Росії та в окупованому Криму. Щоправда, 5 жовтня того ж року Кремль оголосив, що українець добровільно його припинив. Як згодом пояснив Олег Сенцов, росіяни збиралися застосувати до нього насильницьке годування. Закуважимо, 145-денне голодування неабияк позначилося на стані здоров’я Олега Сенцова – у нього виявили "органічне ураження" серця, печінки та нирок.

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