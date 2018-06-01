Як виглядала Кейт Міддлтон і Меган Маркл до королівського життя: архівні фото

Кейт Міддлтон і Меган Маркл до королівського життя

Коли американська актриса Меган Маркл одружилася з принцом Гаррі і стала однією з членів королівської родини, увага громадськості та преси сильно зросла: вони не втрачають можливості дізнатися про неї все нові деталі.