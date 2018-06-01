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Як виглядала Кейт Міддлтон і Меган Маркл до королівського життя: архівні фото

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Кейт Міддлтон і Меган Маркл до королівського життя
Кейт Міддлтон і Меган Маркл до королівського життя

Коли американська актриса Меган Маркл одружилася з принцом Гаррі і стала однією з членів королівської родини, увага громадськості та преси сильно зросла: вони не втрачають можливості дізнатися про неї все нові деталі.

Зокрема, у мережу викладають багато кадрів, які показують життя Меган до весілля.

Пропонуємо переглянути добірку фото Кейт Міддлтон і Меган Маркл, до того, як вони стали дружинами британських принців.

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Кейт Міддлтон:

Меган Маркл:

Теги: LifeStyle Меган Маркл Весілля принца Гаррі і Меган Маркл Кейт Міддлтон Королівська сім'я Королівське весілля
Джерело: Harpersbazaar.com
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