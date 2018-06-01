Як виглядала Кейт Міддлтон і Меган Маркл до королівського життя: архівні фото
Коли американська актриса Меган Маркл одружилася з принцом Гаррі і стала однією з членів королівської родини, увага громадськості та преси сильно зросла: вони не втрачають можливості дізнатися про неї все нові деталі.
Зокрема, у мережу викладають багато кадрів, які показують життя Меган до весілля.
Пропонуємо переглянути добірку фото Кейт Міддлтон і Меган Маркл, до того, як вони стали дружинами британських принців.
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Кейт Міддлтон:
Меган Маркл:
Джерело: Harpersbazaar.com
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