Як виглядала Кейт Міддлтон у дитинстві: архівне фото
На офіційній сторінці Кенсингтонського палацу у Twitter опублікували миле дитяче фото герцогині Кембриджської Кейт Міддлтон.
На архівному знімку, який був зроблений у Йорданії, зображена 4-річна Кейт її сестра Піппа та їх тато Майкл.
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Кейт, Піппа та їх батько Майкл
Фото опубліковане спеціально до офіційного візиту принца Вільяма у Йорданію, де він відвідав місто Джераш.
Проте цього разу Кейт не поїхала з чоловіком, оскільки перебуває в декреті до осені з молодшим сином Луї.
Джерело: 24 Канал
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