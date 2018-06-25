Як виглядала Кейт Міддлтон у дитинстві: архівне фото

На офіційній сторінці Кенсингтонського палацу у Twitter опублікували миле дитяче фото герцогині Кембриджської Кейт Міддлтон.

На архівному знімку, який був зроблений у Йорданії, зображена 4-річна Кейт її сестра Піппа та їх тато Майкл.

Читайте також: Як виглядала Кейт Міддлтон і Меган Маркл до королівського життя: архівні фото

Кейт, Піппа та їх батько Майкл

Фото опубліковане спеціально до офіційного візиту принца Вільяма у Йорданію, де він відвідав місто Джераш.

The Duke of Cambridge visits Jerash, the same site that The Duchess of Cambridge visited, aged 4, with her sister and father when the family lived in Jordan. pic.twitter.com/PMoFrr4Snt — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 25 червня 2018 р.

Проте цього разу Кейт не поїхала з чоловіком, оскільки перебуває в декреті до осені з молодшим сином Луї.