Як виглядала кімната принца Гаррі в коледжі: курйозна реакція відомої акторки
Онук королеви Великобританії Єлизавети II, принц Гаррі навчася в Ітонському коледжі у Вінздорі. Під час навчання Гаррі тимчасово жив у досить скромній кімнаті з бежевими стінами, картатими шторами і дерев'яним письмовим столом з портретом матері принцеси Діани на ньому.
Цікаво, що одну зі стін з килимом прикрашає портрет Холлі Беррі. Про це знаменита актриса пожартувала у своєму мікроблозі в Twitter.
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"Окей, принц Гаррі, я все бачу", – прокоментувала фото молодого принца Гаррі Холлі Беррі.
Принц Гаррі
Принц Гаррі
Мережа вибухнула коментарями після курйозного посту Беррі. На думку користувачів, у принца Гаррі ще у юні роки склався улюблений "типаж" жінки і почали поєднувати Холлі з його дружиною Меган Маркл.
"Я думаю, нам не слід дивуватися, що він одружився з Меган Маркл"
"Звичайно, нічого поганого зі смаком принца Гаррі в жінках"
"Так це була ти, дівчино"
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