Як виглядала кімната принца Гаррі в коледжі: курйозна реакція відомої акторки

Онук королеви Великобританії Єлизавети II, принц Гаррі навчася в Ітонському коледжі у Вінздорі. Під час навчання Гаррі тимчасово жив у досить скромній кімнаті з бежевими стінами, картатими шторами і дерев'яним письмовим столом з портретом матері принцеси Діани на ньому.

Цікаво, що одну зі стін з килимом прикрашає портрет Холлі Беррі. Про це знаменита актриса пожартувала у своєму мікроблозі в Twitter.

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"Окей, принц Гаррі, я все бачу", – прокоментувала фото молодого принца Гаррі Холлі Беррі.



Принц Гаррі



Принц Гаррі

Мережа вибухнула коментарями після курйозного посту Беррі. На думку користувачів, у принца Гаррі ще у юні роки склався улюблений "типаж" жінки і почали поєднувати Холлі з його дружиною Меган Маркл.

"Я думаю, нам не слід дивуватися, що він одружився з Меган Маркл"

I guess we shouldnt be surprised he married Megan Markle — KayJack (@kishajcksn1) 29 августа 2018 г.

"Звичайно, нічого поганого зі смаком принца Гаррі в жінках"

Certainly nothing wrong with prince Harry's taste in women. — Robert Scott (@RscottRobert) 29 августа 2018 г.

"Так це була ти, дівчино"