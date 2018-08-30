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Як виглядала кімната принца Гаррі в коледжі: курйозна реакція відомої акторки

948 Читать новость на русском
Принц Гаррі
Принц Гаррі / Фото з відкритих джерел

Онук королеви Великобританії Єлизавети II, принц Гаррі навчася в Ітонському коледжі у Вінздорі. Під час навчання Гаррі тимчасово жив у досить скромній кімнаті з бежевими стінами, картатими шторами і дерев'яним письмовим столом з портретом матері принцеси Діани на ньому.

Цікаво, що одну зі стін з килимом прикрашає портрет Холлі Беррі. Про це знаменита актриса пожартувала у своєму мікроблозі в Twitter.

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"Окей, принц Гаррі, я все бачу", – прокоментувала фото молодого принца Гаррі Холлі Беррі.

принц гаррі
Принц Гаррі

принц гаррі
Принц Гаррі

Мережа вибухнула коментарями після курйозного посту Беррі. На думку користувачів, у принца Гаррі ще у юні роки склався улюблений "типаж" жінки і почали поєднувати Холлі з його дружиною Меган Маркл.

"Я думаю, нам не слід дивуватися, що він одружився з Меган Маркл"

"Звичайно, нічого поганого зі смаком принца Гаррі в жінках"

"Так це була ти, дівчино"

 

Теги: LifeStyle Королівська сім'я Великобританія
Джерело: 24 Канал
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