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Як виглядала Леді Гага на початку кар’єри: фото

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Леді Гага
Леді Гага / Фото з Іnstagram

Відома американська співачка Леді Гага відсвяткувала 32 день народження 28 березня. У цей день вона вирішила згадати, як виглядала 2007 році, коли вона готувалася випустити свій перший хіт.

Леді Гага виклала архівне фото в Twitter. Ка кадрі зірка з темним волосся, в леопардовому топі та у блискучих шортах-трусиках.

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"Ось я в 2007-му, перед тим, як я пофарбувала волосся в світлий колір і випустила Just Dance. Зараз 2018-й, і я така щаслива, що мені виповнюється 32, і зі мною мої фанати, Маленькі Монстри, які вже 10 років поширюють меседж прийняття і доброти", - написала співачка.

Дивіться кліп Леді Гаги Just Dance:

Як відомо, у Леді Гаги проблеми із здоров’ям – вона потерпає від фіброміалгії, через що була змушена скасувати низку своїх концертів.

Теги: Музика LifeStyle Леді Гага
Джерело: 24 Канал
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