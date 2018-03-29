Як виглядала Леді Гага на початку кар’єри: фото

Відома американська співачка Леді Гага відсвяткувала 32 день народження 28 березня. У цей день вона вирішила згадати, як виглядала 2007 році, коли вона готувалася випустити свій перший хіт.

Леді Гага виклала архівне фото в Twitter. Ка кадрі зірка з темним волосся, в леопардовому топі та у блискучих шортах-трусиках.

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"Ось я в 2007-му, перед тим, як я пофарбувала волосся в світлий колір і випустила Just Dance. Зараз 2018-й, і я така щаслива, що мені виповнюється 32, і зі мною мої фанати, Маленькі Монстри, які вже 10 років поширюють меседж прийняття і доброти", - написала співачка.

Here’s me in 2007 right before I dyed my hair blonde and released Just Dance. It’s now 2018 and I’m so blessed to be turning 32 with a fanbase of Little Monsters I’ve watched spread a message of acceptance and kindness for 10 years now. pic.twitter.com/n3dPG7ZQ2H — Lady Gaga (@ladygaga) 28 березня 2018 р.

Дивіться кліп Леді Гаги Just Dance:

Як відомо, у Леді Гаги проблеми із здоров’ям – вона потерпає від фіброміалгії, через що була змушена скасувати низку своїх концертів.