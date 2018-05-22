Як виглядала Меган Маркл у дитинстві: опубліковано рідкісні фото

Історія знайомства і одруження американської актриси Меган Маркл і британського принца Гаррі легко може нагадати один з сценаріїв "диснеївських" мультфільмів. Якою ж була майбутня герцогиня Сассекська у дитинстві?

Сім'я Меган Маркл розповіла, що дівчинка була народжена стати принцесою. З дитинства вона полюбляла дивитися мультфільми Діснею і тримала себе, як справжня леді, пишуть західні ЗМІ.

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Меган Маркл у дитинстві

Нагадаємо, що мати дружини принца Гаррі Дорія Редлан за національністю афроамериканка, і в дитинстві Меган була дуже на неї схожа.

Допис, поширений Royalty Report (@royalty.report) 2 Гру 2017 р. о 11:19 PST



Меган Маркл у дитинстві

Батько Меган – Томас Маркл, за походженням він данець і нідерландець. Шлюб з матір'ю Меган для нього другий і тривав недовго – батьки розлучилися, коли дівчинці було 6 років.

Відомо, що батько Меган Маркл відмовився приїжджати на весілля зіркової доньки. Все тому, що нещодавно в ЗМІ розгорівся гучний скандал за його участю. Томас Маркл вирішив заробити на одруженні доньки, тому позував перед папараці, а згодом отримав за це плату. Фейкові знімки облетіли весь світ, відтак журналісти оприлюднили правдиві кадри, де видно, що Томас Маркл за гроші начебто цікавився життям Меган.



Меган Маркл у дитинстві



Меган Маркл у дитинстві

Зазначимо, що батько Меган забезпечив дітей у дитинстві також грошима, які виграв у лотереї.

Якщо Мег виходить заміж за Гаррі – вона виграє лотерею життя, але батько, коли виграв лотерею – допоміг нам усім. Ці гроші дозволили мені і Меган піти в кращі школи і отримати гарну освіту.

– розповідає зведений брат Меган Томас Маркл-молодший.

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Крім того, перед весіллям Томас Маркл-молодший осудив Меган за те, що вона не запросила його на весілля, та назвав її справжньою лицеміркою.

Допис, поширений Meghan Markle (@meghanmarkle_hd) 2 Гру 2017 р. о 9:42 PST



Меган Маркл у дитинстві



Меган Маркл у дитинстві

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Меган Маркл у дитинстві

Дивіться відео, як змінювалися принц Гаррі і Меган Маркл з дитинства:

Нагадаємо, весілля принца Гаррі та Меган Маркл відбулося 19 травня у Віндзорському замку.