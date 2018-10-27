Як виглядала пишнотіла модель Ешлі Грем в юності: рідкісне фото

Популярна plus-size модель Ешлі Грем показала шанувальникам, як виглядала в юності.

Архівне фото Ешлі опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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На знімку пишнотіла модель позує на рожевому фоні у короткій джинсовій спідниці з бахромою і блакитному топі.

Шанувальники Ешлі Грем засипали модель компліментами у коментарях, а дехто навіть порівняв її з акторкою Євою Лонгорією.

"Ти завжди красива", "Опублікуй більше архівних фото", "Ти сексі", "Неймовірна", – пишуть користувачі у мережі під знімком моделі.