Як виглядала пишнотіла модель Ешлі Грем в юності: рідкісне фото
Популярна plus-size модель Ешлі Грем показала шанувальникам, як виглядала в юності.
Архівне фото Ешлі опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
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На знімку пишнотіла модель позує на рожевому фоні у короткій джинсовій спідниці з бахромою і блакитному топі.
Шанувальники Ешлі Грем засипали модель компліментами у коментарях, а дехто навіть порівняв її з акторкою Євою Лонгорією.
"Ти завжди красива", "Опублікуй більше архівних фото", "Ти сексі", "Неймовірна", – пишуть користувачі у мережі під знімком моделі.
Джерело: 24 канал
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