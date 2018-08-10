Як виглядала Тіна Кароль у студентські роки: архівне фото

У мережі опублікували архівний знімок української співачки Тіни Кароль, які був зроблений ще у її студентські роки. Тоді вона ще називалася Танею Ліберман.

Фото Тіни виклали на її фанатській сторінці в Instagram.

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Кадр підписаний спогадом 33-річної Кароль, у якому вона поділилася, що перестала співати, коли була студенткою.

"У моєму житті, в студентські роки, була криза... я перестала співати і займатися музикою. Я не могла продовжувати вчитися... повний ступор. Причина? Все просто... я не знала, навіщо і для чого. Начебто банально, але саме відповіді на ці питання ведуть вас до мети та успіху. Прислухайтеся до себе! І... пам'ятаєте ці слова? Почуй себе, пізнай себе – ти всесвіт!" – розповіла співачка.