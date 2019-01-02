Як виглядатиме оновлена набережна Подолу: активісти представили бачення розвитку району

Громадська організація "Агенти змін" презентувала концепцію нової набережної на Подолі у Києві.

Згідно з баченням активістів, на оновленій набережній мають бути поєднані головні цінності цього історичного району Києва: гори та Дніпро.

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Як йдеться у концепції "Агентів змін", оновлене "Коло Подолу" мав би стати "центром тяжіння" району та міста, а нова набережна стане доступною, чистою та активною.



Концепція оновлення набережної на Подолі у Києві

За проектом, нова набережна матиме вільний прохід місцевістю без парканів та огорож, а також спуск до води з пандусом, розрахованим на людей з інвалідністю.



Оновлена набережна на Подолі у Києві буде розрахована для людей з інвалідністю

Після реконструкції ця місцевість мала б стати зручною для відвідування у будь-яку пору року. Оновлена набережна на Подолі матиме рекреаційні зони, озеленення та чисту воду.



Проект оновлення набережної Подолу у Києві

За задумом "Агентів змін", на новій набережній Подолу буде облаштовано чимало активностей, які будуть цікаві містянам та гостям міста.

Набережна повинна наповнитись не лише лавками, але й, наприклад, активностями для дітей, підлітків, спортсменів, яхтсменів, рибалок, офісних працівників, туристів,

– зазначають активісти.

Наразі у проекті представлена лише візія набережної, після розробки концепції, шукатимуть можливості на її втілення.



Набережну Подолу у Києві зроблять більш доступною та активною

Наприкінці грудня після реконструкції відчинили перший поверх будівлі КМДА.