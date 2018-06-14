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Як виглядатиме оновлена версія Microsoft Office: з’явився відео-витік

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Як виглядатиме оновлена версія Microsoft Office
Як виглядатиме оновлена версія Microsoft Office / computerworld.com

В мережі з’явилось відео, на якому можна побачити змін в дизайні програм Microsoft Office і Office Web. Ці зміни вже незабаром стануть доступні користувачам.

Відео оприлюднив головний дизайнер Office Джон Фрідман, пише видання tehnot.com.

Як свідчить ролик, дизайн Word Online отримав нову анімацію при перемиканні між вкладками, а також більш "вільний" користувацький інтерфейс.

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Фрідман також обіцяє, що Office стане працювати швидше. Схоже, що Microsoft відмовилася від ефектів Acrylic blur, але тут є тіні і анімації, які є частиною Microsoft Fluent Design System.

При цьому компанія Microsoft наразі не анонсувала зміни в офісному пакеті. Хоча ймовірно, ці зміни стануть частиною Office 2019.

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Теги: Техно Microsoft Інтернет
Джерело: 24 Канал
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