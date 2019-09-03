Як виглядатиме Пейзажна Алея після реконструкції: фото

Популярну серед туристів Пейзажну алею у Києві чекає масштабна реконструкція.

Як зміниться Пейзажна алея? Заступник голови КМДА Дмитро Давтян у своєму фейсбуці показав, наскільки кардинально зміниться вигляд популярної туристичної принади столиці.

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Після масштабної реконструкції, яка розпочнеться у 2020 році, тут з'являться оглядові майданчики, велопарковки та новий сквер.

На Алеї облаштують нові місця для відпочинку, дитячий ігровий ландшафт та спортмайданчик. Окрім того, Пейзажка отримає нове художнє освітлення та сквер.

Зараз проект реконструкції перебуває на завершальному етапі підготовки і вже найближчим часом буде переданий на експертизу.

Як може змінитись Пейзажна Алея у Києві: дивіться фото

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