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      Як виглядатиме Пейзажна Алея після реконструкції: фото

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      У КМДА задумали масштабну реконструкцію Пейзажної алеї у Києві
      У КМДА задумали масштабну реконструкцію Пейзажної алеї у Києві / wikimedia.org

      Популярну серед туристів Пейзажну алею у Києві чекає масштабна реконструкція.

      Як зміниться Пейзажна алея? Заступник голови КМДА Дмитро Давтян у своєму фейсбуці показав, наскільки кардинально зміниться вигляд популярної туристичної принади столиці.

      До теми: Де погуляти у Києві: найкращі місця столиці, які варто побачити

      Після масштабної реконструкції, яка розпочнеться у 2020 році, тут з'являться оглядові майданчики, велопарковки та новий сквер.

      На Алеї облаштують нові місця для відпочинку, дитячий ігровий ландшафт та спортмайданчик. Окрім того, Пейзажка отримає нове художнє освітлення та сквер.

      Зараз проект реконструкції перебуває на завершальному етапі підготовки і вже найближчим часом буде переданий на експертизу.

      Як може змінитись Пейзажна Алея у Києві: дивіться фото

       

      Подивіться, як українські архітектори пропонують оживити Поділ.

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      Теги: Новини нерухомості Новини Києва Реконструкція КМДА
      Джерело: 24 канал
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