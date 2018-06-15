Як виглядатиме Tesla Model Y: Ілон Маск показав тизер електрокара

Під час чергової зустрічі із акціонерами СЕО компанії Tesla Ілон Маск поділився статусом робіт в різних напрямках і розповів, коли варто очікувати новинок від виробника електрокарів.

Про це повідомляє Thatsmart.

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На зустрічі Маск продемонстрував другий тизер майбутнього електрокара Tesla Model Y та пообіцяв офіційний анонс моделі в березні наступного року. При цьому на ринок новинка надійде в 2020 році. Зовні Model Y буде виглядати, як мікс Model 3 та Model X.



Новий тизер Tesla Model Y

Маск також заявив, що не варто очікувати від компанії випуску мотоцикла, оскільки він сам потрапив в аварію в юності, катаючись на мотоциклі і з тих пір недолюблює цей вид транспорту. Однак, СЕО пообіцяв, що в найближчі п'ять років компанія випустить ще одну модель з найбільш компактними габаритами в лінійці автомобілів Tesla.

Ілон Маск розповів про Tesla Model Y – дивіться відео