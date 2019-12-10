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      Як виглядатиме центральний залізничний вокзал Києва після реконструкції: фото

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      Залізничний вокзал Києва після реконструкції матиме такий вигляд / facebook.com/Kravtsov.Evg

      Глава Укрзалізниці Євген Кравцов оголосив про плани реконструювати Центральний залізничний вокзал Києва. За його словами, реконструкцію вокзалу почнуть зсередини.

      Найближчим часом на Prozorro оберуть партнера, який візьме в оренду понад 10 тисяч квадратних метрів торговельних площ центрального залізничного вокзалу Києва. Про це Кравцов написав на своїй фейсбук-сторінці.

      До теми: Залізничний вокзал у Києві хочуть передати інвесторам: що зміниться

      Глава Укрзалізниці зазначив, що торгові точки, які заважають пасажирам або псують інтер'єр, ліквідують, а замість них з'являться комерціалізовані площі.

      За підрахунками компанії, облаштування нових торговельних місць обійдеться потенційному орендарю приблизно в 70 мільйонів гривень. В Укрзалізниці вважають, що такий підхід дозволить реконструювати вокзал зсередини і значно збільшити доходні надходження компанії.

      Він також додав, що з початку 2019 року вокзал приніс компанії більш 87 мільйонів гривень збитків.

      Кравцов також пообіцяв до кінця року представити для публічного обговорення всі етапи масштабної реконструкції.

       

      Як виглядатиме залізничний вокзал Києва після реконструкції / facebook.com/Kravtsov.Evg

      Що відомо про передачу залізничного вокзалу у Києві в концесію

      Відзначимо, що в уряді мають намір передати залізничний вокзал у Києві інвесторам, щоб збільшити прибутковість. Інвестори повинні побудувати торгово-розважальні зони і паркінги.

      Глава Мінінфраструктури Владислав Криклій заявляв, що потенційні інвестори повинні робити на вокзалах торгово-розважальні об'єкти і кількарівневі паркінги. Він також висловив сумнів у тому, що "Укрзалізниця" навіть із запозиченими коштами зможе реалізувати ці проекти так, як це хочуть в Мінінфраструктури.

      Укрзалізниця планує скоротити 40-50% адміністративного персоналу і ці звільнення має намір розпочати вже у 2020 році. Компанія позбуватимуться виключно непрофільних активів.

      Що таке концесія?Це договір про передачу державних ресурсів, підприємств та інших господарських об'єктів у тимчасове користування іноземним фірмам, приватним особам чи іншим державам.

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      Теги: Новини України Фотоновини Новини Києва Укрзалізниця
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