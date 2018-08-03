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Як виглядав Рік Дженест без тату: фотопорівняння Zombie Boy

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Помер Зомбі Бій (Zombie Boy): фото Ріка Дженеста з і без тату
Помер Зомбі Бій (Zombie Boy): фото Ріка Дженеста з і без тату / Instagram / @rickgenestofficial

Канадський актор та модель Рік Дженест, більш відомий як Zombie Boy, помер в Монреалі, Канада, здійснивши самогубство. Хлопець з численними татуюваннями ще з самого дитинства він почав захоплюватись мистецтвом тату.

Рік Дженест своє перше татуювання зробив у віці 16 років, коли зміг реабілітуватись після важкої операції на видалення пухлини мозку. В честь такої знакової події у його житті він зробив тату у вигляді обрізаного черепа. Страшна хвороба та перемога над нею різко вплинули на життя хлопця та його ставлення до тату.

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Згодом татуювань ставало все більше і думка зробити з себе справжню зомбі-людину в нього виникла через любов до фільмів жахів. За своє коротке молоде життя Zombie Boy двічі потрапляв до Книги рекордів Гіннеса за найбільшу кількість татуювань із зображенням кісток – 139, та зображенням комах – 176.


Помер Рік Дженест, – відомий манекенник Zombie Boy

Але мало хто його знає без татуювань, адже свою найбільшу славу він здобув 7-8 років тому, коли вперше показав світові свій імідж. До цього він був простим хлопцем, як і всі його ровесники. Але у 2011 році фанати змогли побати зовсім іншого Рік Дженеста, якому загримували всі тату.

Тоді він став частиною рекламної кампанії лінії косметичних засобів "Dermablend", в якому він мав показати дієвість засобу на практиці. Візажисти "стерли" хлопцеві всі татуювання і результат від цього справді вражає.

 

Нагадаємо, що актор та модель Рік Дженест, більш відомий як хлопець з татуюваннями Zombie Boy, вчинив самогубство, ймовірно, 1 серпня. Чоловіка знайшли мертвим у його квартирі в Монреалі, Канада. За інформацією поліції, у Ріка були проблеми з психічним здоров'ям.

Теги: LifeStyle Втрати Самогубство Мода Тату
Джерело: 24 Канал
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