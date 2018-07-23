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Як виглядає фігура моделі Аллесандри Амбросіо без ретуші: фото

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Модель Аллесандра Амбросіо: фото без ретуші
Модель Аллесандра Амбросіо: фото без ретуші / dailymail.co.uk

Популярна модель Аллесандра Амбросіо відправилась на відпочинок в Малібу. Однак користувачі мережі побачили, що її фігура трішки відрізняється від показаної на обладинках модних глянців.

Алессандра Амбросіо – одна з найпривабливіших та найвідоміших "ангелів" Victoria's Secret. На подіумі вона завжди привертає чималу увагу, а свою фігуру манекенниця без зволікань демонструє в пікантних фото, які з'являються у її блозі. Відтак мільйони прихильників закохано гортають знімки Аллесандри Амбросіо, а жінки прагнуть мати такі ж апетитні форми.

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У виданні The Dailу Mail з'явились знімки, зроблені на одному з пляжів Малібу. На фото Аллесандра Амбросіо відпочиває зі своєю сім'єю – екс-чоловіком Джеймі Мазуром та двома дітьми. 

Для пляжної прогулянки "ангел" Victoria's Secret обрала купальник кольору хакі та стильні окуляри. Білий капелюх завершив відпочинковий образ манекенниці. Аллесандра Амбросіо засвітила свої стрункі ноги та талію, однак користувачі мережі помітили, що сідниці моделі виглядали не так, як на відредагованих знімках у її блозі. Дехто з прихильників зірки також стверджував, що її прес не такий вже й ідеальний. 

Варто зазначити, що й справді Аллесандра Амбросіо показала не ідеальну свою форму. Однак навіть на сімейному відпочинку модель вдало обирала пози для селфі та виглядала досить звабливо. 


Аллесандра Амбросіо


Модель Аллесандра Амбросіо на відпочинку


Аллесандра Амбросіо з екс-чоловіком


"Ангел" Victoria's Secret в Малібу


Аллесандра Амбросіо 


Модель Аллесандра Амбросіо

Теги: відпочинок LifeStyle Мода Victoria's Secret
Джерело: 24 Канал
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