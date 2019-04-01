Як виглядає і чим особливий найпопулярніший будинок на Airbnb

Сервіс з короткотривалої оренди житла Airbnb, який працює по всьому світу, визначив помешкання, яке користується найбільшою популярністю у мандрівників.

Найбільш відвідуваним у світі житлом для подорожей на Airbnb став невеликий дерев'яний будинок у лісі неподалік від Сан-Франциско, пише Fox News.

Дивіться також: Самотні будинки: красива скромність у колажах португальського фотографа

Хатина площею всього 100 квадратних футів, розташована за 80 миль на південь від мегаполіса, зовні нагадує величезний гриб.



Будинок-гриб біля Сан-Франциско став найпопулярнішим на сервісі Airbnb

Власники зареєстрували її на сайті у 2009 році і за цей час вона стала одним з перших помешкань на Airbnb за межами міста.

За понад 10 років відгуки про цю хатину залишили майже 1300 гостей, які ставили найвищі оцінки за чистоту, ціну та розташування.

Будинок-гриб є настільки популярним серед мандрівників, що вільних місць у ньому уже немає до жовтня 2019.



Місця у будинку заброньовані до жовтня

Чим особливе помешкання? Будинок може одночасно вмістити до 3 гостей. Головна спальня має двоспальне ліжко та 32-дюймовий телевізор з плоским екраном.

На кухні є холодильник, кавоварка та навіть попкорн-мейкер. У ванній кімнаті є все необхідне для комфортного перебування гостей. На свіжому повітрі біля будинку можна приготувати барбекю.

Багато хто обирає ночівлю у цьому будинку через прозорий куполоподібний дах, де вночі можна спостерігати за зірками.

З геодезичним куполом та великою палубою на деревах, ви відчуєте, що перебуваєте в хатинці на дереві посеред лісу,

– йдеться в описі помешкання на сайті.

Інтер'єр хатинки-гриба у лісі біля Сан-Франциско: дивіться фото

Зовсім трохи відійшовши від будинку, тут можна поблукати лісом, а не таким відірваним від цивілізації можна почуватись завдяки доступу до Wi-Fi.

Ніч у цьому помешканні коштує від 130 доларів. Бронювання на вихідні треба оформлювати щонайменше на 2 дні.



Ніч у найпопулярнішому помешканні на Airbnb коштує від 130 доларів США

Тим часом у Норвегії відкрився перший у Європі підводний ресторан, подивіться, як виглядає він зсередини.