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      Як виглядає і чим особливий найпопулярніший будинок на Airbnb

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      Сервіс з короткотривалої оренди житла Airbnb, який працює по всьому світу, визначив помешкання, яке користується найбільшою популярністю у мандрівників.

      Найбільш відвідуваним у світі житлом для подорожей на Airbnb став невеликий дерев'яний будинок у лісі неподалік від Сан-Франциско, пише Fox News.

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      Хатина площею всього 100 квадратних футів, розташована за 80 миль на південь від мегаполіса, зовні нагадує величезний гриб.

      Будинок гриб Сан-Франциско Airbnb
      Будинок-гриб біля Сан-Франциско став найпопулярнішим на сервісі Airbnb

      Власники зареєстрували її на сайті у 2009 році і за цей час вона стала одним з перших помешкань на Airbnb за межами міста.

      За понад 10 років відгуки про цю хатину залишили майже 1300 гостей, які ставили найвищі оцінки за чистоту, ціну та розташування.

      Будинок-гриб є настільки популярним серед мандрівників, що вільних місць у ньому уже немає до жовтня 2019.

      будинок Сан-Франциско Airbnb
      Місця у будинку заброньовані до жовтня

      Чим особливе помешкання? Будинок може одночасно вмістити до 3 гостей. Головна спальня має двоспальне ліжко та 32-дюймовий телевізор з плоским екраном.

      На кухні є холодильник, кавоварка та навіть попкорн-мейкер. У ванній кімнаті є все необхідне для комфортного перебування гостей. На свіжому повітрі біля будинку можна приготувати барбекю.

      Багато хто обирає ночівлю у цьому будинку через прозорий куполоподібний дах, де вночі можна спостерігати за зірками.

      З геодезичним куполом та великою палубою на деревах, ви відчуєте, що перебуваєте в хатинці на дереві посеред лісу,
      – йдеться в описі помешкання на сайті.

      Інтер'єр хатинки-гриба у лісі біля Сан-Франциско: дивіться фото

       

      Зовсім трохи відійшовши від будинку, тут можна поблукати лісом, а не таким відірваним від цивілізації можна почуватись завдяки доступу до Wi-Fi.

      Ніч у цьому помешканні коштує від 130 доларів. Бронювання на вихідні треба оформлювати щонайменше на 2 дні.

      будинок гриб Сан-Франциско Airbnb
      Ніч у найпопулярнішому помешканні на Airbnb коштує від 130 доларів США

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      Теги: Курйозні новини Круті будівлі Новини нерухомості Новини нерухомості світу Подорожі Новини США Фотоновини
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