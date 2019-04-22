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      Як виглядає квартира, де живуть 40 котів і 2 собаки

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      Чи можуть в одній однокімнатній квартирі жити 42 домашні тварини? Сім'я у Шанхаї на власному прикладі показує, що усі тварини можуть не лише вміститись у помешканні площею всього 48 метрів квадратних, а й мирно співжити на цій території.

      Напівпідвальна квартира у старому шанхайському особняку – це дім жінки, яка живе з сином і дуже любить тварин, пише Pragmatika.Media.

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      З часом котів ставало все більше, а простір життя зменшувався. Тоді хазяйка звернулась до місцевого архітектурного бюро Shanghai Huadu architecture & Urban planning з проханням спроектувати її апартаменти таким чином, щоб квартира була комфортною для співжиття і людей і тварин.

      Господарі з самого початку не розглядали варіант, щоб тварини були ізольовані у клітках.

      Архітекторам довелось помізкувати над оптимальним рішенням. З допомогою розсувної перегородки помешкання умовно розділили на функціональні зони для тварин та людей.

      Осередком "котячої" території став багаторівневий стелаж з напівпрозорого полікарбонату. Такий собі "капсульний готель", в який потрапляють спеціальною драбиною. Кожна капсула складається з місця для сну і туалету, який легко прибирати завдяки висувній системі.

      квартира коти Шахнхай
      Котячий готель у квартирі в Шанхаї

      Неприємні запахи усуває висувна вентиляція, яка вмонтована просто над стелажем. Поруч з вентиляцією у стелю вмонтована ультрафіолетова лампа, яка виконує роль дезінфектора.

      Дві окремі "собачі" кімнати розташовані на виході із квартири.

      квартира коти собкаи шанхай
      Кімнати собак розташовані на виході з помешкання

      "Котячу" і "собачу" територію розділяє кухня, де готують їжу для тварин. Кухню господарів розмістили у протилежній частині апартаментів.

      Тут також розташовані дві спальні, загальна кімната і ванна з туалетом.

      За потреби хазяїни можуть вибірково обмежувати територію перебування тварин у квартирі, закривши перегородку між кімнатами, стелаж чи окрему комірку.

      квартира коти собаки шанхай
      Як виглядає квартира, де живуть 42 домашні улюбленці

      Дивіться, як виглядає будинок для безпритульних котів на пляжі в Одесі.

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      Теги: Китай Новини нерухомості світу Дизайн Ідеї для інтер'єру Світ тварин Курйозні новини Новини нерухомості Фотоновини
      Джерело: 24 канал
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