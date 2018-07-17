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Як виглядає маєток Сандри Буллок у Лос-Анджелесі: розкішні фото

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Акторка Сандри Буллок вважається однією з найуспішніших зірок Голлівуду. Не дивно, що її маєток у Лос-Анджелесі вражає розкішністю та стилем.

Популярна акторка Сандра Буллок вирішила виставити на продаж своє помешкання в сонячній Каліфорнії. Відтак The Daily Mail отримав знімки її маєтку. 

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За інформацією ЗМІ, будинок продають за 2,9 мільйона доларів. Маєток розташований в Західному Голлівуді, що в Лос-Анджелесі, відтак з вілли відкривається неймовірний вигляд на місто. Неподалік від особняка – славнозвісний готель-замок Шато-Мармон, що теж слугує чималим показником елітності. 

Та це не єдині переваги помешкання Сандри Буллок. Будинок, який вона називає "сучасним бунгало", має 4 спальні кімнати, простору вітальню з каміном, кухню, терасу, затишну ванну кімнату та кабінет, власний спа-центр і басейн. Маєток оснащений сучасними меблями та має стильний інтер'єр. 

Хто така Сандра Буллок?
Голлівудська акторка, відома ролями у фільмах "Міс Конгеніальність", "Швидкість", "Гравітація", "Озброєні та небезпечні", "Будинок біля озера", "Передчуття" та ін. Сандра Буллок була заміжня з телезіркою Джессі Джеймсом, з яким народила 2 дітей. Однак у 2010 році пара оголосила про розлучення. З 2015 року акторка будує стосунки з фотографом Браяном Рендаллом. 

Теги: LifeStyle Голлівуд Кіно Нерухомість Фотоновини
Джерело: 24 Канал
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