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Як модель Ірина Шейк виглядає в буденних образах: фото

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Ірина Шейк показала буденні образи
Ірина Шейк показала буденні образи / Сплетник

Одна із найпопулярніших моделей Ірина Шейк виглядає розкішно на червоних доріжках світських заходів. Однак манекенниця і в буденних вбраннях може вражати своєю красою. Це зірка довела під час прогулянки з донькою в Нью-Йорку.

Під час Каннського кінофестивалю, який нещодавно пройшов у Франції, модель Ірина Шейк позувала перед фотографами у розкішних брендових сукнях, демонструючи струнку талію та відмінний стиль. Манекенниця привертала увагу всіх яскравими виходами навіть у темних сукнях. 

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Однак і в буденному житті Ірина Шейк виглядає не менш чарівно. Зірка може сміливо носити міні-вбрання, адже її тіло має ідеальні форми. Проте обраниця актора Бредлі Купера надає перевагу більш скромному одягу, який підкреслює її фігуру. 

Папараці вдалось зафіксувати два образи Ірини Шейк. На вулиці Нью-Йорка зірка вийшла у яскравому червоному платті та кросівках. Незграбно зібране волосся та окуляри, що приховували обличчя без макіяжу, додали звичайному образу легкості та простоту. Модель провела час зі своєю маленькою донькою, 1-річною Луї де Сен, мило граючись з нею на дитячому майданчику. 

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В іншому образі, який Ірина Шейк засвітила 24 травня, модель виглядала не менш привабливо. Зірка вбрала темно-синю сукню та стильний плащ. Окуляри та зручне взуття завершили буденний "лук" Ірини Шейк.

 

Теги: LifeStyle Мода Ірина Шейк Діти
Джерело: 24 Канал
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