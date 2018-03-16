Як виглядає мозок в барвистій 3D-проекції

Англійські студенти створили розчин, який перетворює тканини мозку в 3D-моделі, що нагадують химерні картини.

Біологи з усього світу намагаються знайти ліки проти нейродегенеративних захворювань, таких як хвороба Альцгеймера. Для цього їм необхідні ультратонкі очищені зрізи мозку. Проблема в тому, що сучасні технології очищення створювалися для гризунів і не завжди походять для людського мозку. Троє студентів з Імперського коледжу Лондона отримали розчин, який не тільки очищає тканини, а й перетворює їх в мальовничі 3D-структури.

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Препарат під назвою OPTIClear робить зразки прозорими, що покращує видимість під час дослідів. Для виявлення хімічних речовин, таких як білки, біологи забарвлюють обрану ділянку тканини. Із застосуванням нового розчину вчені зможуть спостерігати не тільки за пофарбованими об'єктами, але і за їхнім поширенням в тривимірному просторі. Професор коледжу Стів Джентльмен прокоментував відкриття.

"Ця технологія дозволяє нам розглянути мікроскопічну структуру людського мозку в найдрібніших деталях використовуючи подібні методи в лабораторії, ми зможемо візуалізувати взаємодія клітин в 3D-моделях. Так ми зрозуміємо, які шляхи пошкоджені в головному мозку людей, які страждають нейродегенеративних захворюваннями", – розповів професор.

За словами дослідників, технологія відносно недорога, не вимагає складних маніпуляцій і дуже швидко виконується. Вони сподіваються, що це зробить її популярною в науковому співтоваристві і дозволить швидше просунутися у вивченні головного мозку і центральної нервової системи.