Як виглядає новий Apple Watch Series 4 – трапився ще один серйозний витік

Після того, як у мережу просочилось зображення майбутнього нового смартфона від Apple iPhone XS, в мережу потрапила ще одна неанонсвана новинка – розумний годинник Apple Watch Series 4.

Про це пише 9to5Mac.

Як повідомили джерело видання, саме цей смарт-годинник Apple Watch Series 4 компанія представить 12 вересня.

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Як свідчить витік, нове покоління Apple Watch отримає безрамковий дизайн, а розмір екрану збільшиться на 15% . При цьому розмір годинники не зміниться.

На зображенні також видно виріз на бічній грані. Ймовірно, він призначений для додаткового мікрофона.

Безрамковий Apple Watch Series 4

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