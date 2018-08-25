Який вигляд має новий будинок Кріштіану Роналду в Італії: фото

Нова зірка клубу "Ювентус" Кріштіану Роналду придбав елітний маєток в місті Турин, що в Італії. Португальський футболіст тепер житиме на пагорбі біля церкви Гран Мадре ді Діо, звідки відкривається чудова панорама на місто.

Площа нового будинку Кріштіану складає 800 квадратних метрів та окрім кімнат містить басейн і тренувальний зал. Територія апартаментів також включає гостьовий будинок, який використовуватиметься для прислуги або ж гостей. Як зазначають джерела, Кріштіану одразу закохався в будинок, як тільки побачив, оскільки він давно є прихильником сучасної архітектури і дизайнерських меблів.

Читайте також: Будинок гангстера Аль Капоне виставили на продаж: фото розкішного маєтку



Новий будинок Кріштіану Роналду в Турині

До будинку Роналду можна буде завітати з двох входів: один зверху пагорба, а інший з нижньої дороги, але обидва вони суворо охороняються. Нове житло повністю закрите від сторонніх очей, тому у ньому комфортно почуватиметься велика сім’я футболіста – його наречена Джорджина Родрігес і четверо дітей.