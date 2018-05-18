Як виглядає нововідкритий Кримський міст з космосу: з'явилося свіже фото

У мережі показали зроблену з космосу світлину Кримського моста, яким окупанти з'єднали анексований півострів із материковою частиною Росії через Керченську протоку.

Відповідне фото опублікував російський космонавт Антон Шпаклеров на своїй сторінці в Instagram.

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Зазначимо, вранці 17 травня на мості запустили рух для легкових автомобілів та пасажирських автобусів.

"Було відкрито автосполучення через Кримський міст. До сих пір Крим з материковою частиною Росії пов'язувала тільки поромна переправа, але її робота дуже сильно залежить від погоди, а влітку там завжди виникають черги. З відкриттям руху по мосту ця проблема вирішена", – написав він в підписі до знімка.

Нагадаємо, 15 травня президент Росії Володимир Путін відкрив Кримський міст, запустивши рух по ньому.



Президент України Петро Порошенко заявив, що незаконне будівництво російськими окупантами Керченського мосту є черговим свідченням нехтування міжнародним правом зі сторони Кремля.