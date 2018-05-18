13:32
18 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
21°C
22°C 11°C
  • субота
    22°C 13°C
  • неділя
    19°C 12°C
  • понеділок
    20°C 10°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Російські вуду. Отряд імені Путіна
Вєсті Кремля
22:20, 17 травня
Вєсті.UA. Нечиста сила без вишиванки. Невинний Луценко
Вєсті.UA
20:48, 17 травня
Одеські
ЦРУ
09:00, сьогодні
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 травня
Згадати Все. Від Рафіка до Еталона: як змінювались маршрутки
Згадати все
22:10, 15 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2

Як виглядає нововідкритий Кримський міст з космосу: з'явилося свіже фото

2887 Читать новость на русском
Кримський міст з космосу
Кримський міст з космосу / instagram.com

У мережі показали зроблену з космосу світлину Кримського моста, яким окупанти з'єднали анексований півострів із материковою частиною Росії через Керченську протоку.

Відповідне фото опублікував російський космонавт Антон Шпаклеров на своїй сторінці в Instagram.

Читайте також: У мережі показали Кримський міст у перший день після відкриття: фото

Зазначимо, вранці 17 травня на мості запустили рух для легкових автомобілів та пасажирських автобусів.

"Було відкрито автосполучення через Кримський міст. До сих пір Крим з материковою частиною Росії пов'язувала тільки поромна переправа, але її робота дуже сильно залежить від погоди, а влітку там завжди виникають черги. З відкриттям руху по мосту ця проблема вирішена", – написав він в підписі до знімка.

 

Сегодня утром было открыто автосообщение через #КрымскийМост. До сих пор #Крым с материковой частью России связывала только паромная переправа, но ее работа очень сильно зависит от погоды, а летом там всегда возникают очереди. С открытием движения по мосту эта проблема решена. Всем советую посетить мой родной Крым! • The 19-km long Crimean bridge is now open to cars and public transport. It is connecting the #CrimeanPeninsula to mainland Russia by automobile and railway roads.

Допис, поширений Anton Shkaplerov (@anton_astrey)

Нагадаємо, 15 травня президент Росії Володимир Путін відкрив Кримський міст, запустивши рух по ньому.

Президент України Петро Порошенко заявив, що незаконне будівництво російськими окупантами Керченського мосту є черговим свідченням нехтування міжнародним правом зі сторони Кремля.

Теги: Новини України Кримський міст Новини Криму Анексія Криму Техно Космос
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
74 роки по тому: як життя кримських татар перетворилося на пекло
сьогодні, 13:10 74 роки по тому: як життя кримських татар перетворилося на пекло
Настя Сукач 507
Лист Путіну та взяття на поруки: як Савченко залишили за ґратами
сьогодні, 12:00 Лист Путіну та взяття на поруки: як Савченко залишили за ґратами
Наталія Лебідь 991
Що таке розкіш: тест-драйв двох Rolls Royce від Авто 24
сьогодні, 08:00 Що таке розкіш: тест-драйв двох Rolls Royce від Авто 24
День музеїв: топ-10 музеїв України, які вас точно вразять
сьогодні, 10:03 День музеїв: топ-10 музеїв України, які вас точно вразять
Анастасія Ковач-Петрушенко 484
Кримські татари та українці: хроніка російських репресій
сьогодні, 09:30 Кримські татари та українці: хроніка російських репресій
Євгенія Мазур 2
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук