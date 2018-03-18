Як виглядає пишногруда модель Playboy з Криму, яка любить позувати з символікою СРСР (18+)
Модель з кримської Феодофії Ірина Іванова любить вихвалятися своїми пишними формами. А також називати себе росіянкою. Однак для життя вона обрала США.
Ірина Іванова полюбляє викладати свої оголені фото в Instagram, де має чималу армію прихильників.
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Попри свої заяви про те, що вона росіянка, позувати модель любить саме з американською символікою.
Хоча і символи "СРСР" теж трапляються.
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Уродженка Феодосії у віці 16 років переїхала з Криму в США, де стала вивчати економіку. В Арізоні Іванова закінчила місцевий університет, отримавши ступінь магістра економічного управління.
Варто додати, що вона свого часу знялася у кліпі DJ Khaled і Джастіна Бібера.