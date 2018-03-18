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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Як виглядає пишногруда модель Playboy з Криму, яка любить позувати з символікою СРСР (18+)

407 Читать новость на русском
Ірина Іванова
Ірина Іванова

Модель з кримської Феодофії Ірина Іванова любить вихвалятися своїми пишними формами. А також називати себе росіянкою. Однак для життя вона обрала США.

Ірина Іванова полюбляє викладати свої оголені фото в Instagram, де має чималу армію прихильників.

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Публикация от Iryna (@playmateiryna)

Welcome to the CANDYSHOP

Публикация от Iryna (@playmateiryna)

Попри свої заяви про те, що вона росіянка, позувати модель любить саме з американською символікою.

Fact about me that you didn’t know: I LOVE TO SHAKE MY BOOBS Exclusive vids -link in my BIO

Публикация от Iryna (@playmateiryna)

Supporting the great country USA all the way from Spain

Публикация от Iryna (@playmateiryna)

Хоча і символи "СРСР" теж трапляються.

Improving relations between and , what do u think?

Публикация от Iryna (@playmateiryna)

Trump's FIRST choice for Russian Ambassador , like? MUA @makeupmanda Photo by Gary Helland

Публикация от Iryna (@playmateiryna)

America's best IMPORT

Публикация от Iryna (@playmateiryna)

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Уродженка Феодосії у віці 16 років переїхала з Криму в США, де стала вивчати економіку. В Арізоні Іванова закінчила місцевий університет, отримавши ступінь магістра економічного управління.

Варто додати, що вона свого часу знялася у кліпі DJ Khaled і Джастіна Бібера.

Теги: LifeStyle
Джерело: 24 Канал
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