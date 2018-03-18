Як виглядає пишногруда модель Playboy з Криму, яка любить позувати з символікою СРСР (18+)

Модель з кримської Феодофії Ірина Іванова любить вихвалятися своїми пишними формами. А також називати себе росіянкою. Однак для життя вона обрала США.

Ірина Іванова полюбляє викладати свої оголені фото в Instagram, де має чималу армію прихильників.

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Welcome to the CANDYSHOP Публикация от Iryna (@playmateiryna) 5 Сен 2017 в 8:32 PDT

Попри свої заяви про те, що вона росіянка, позувати модель любить саме з американською символікою.

Хоча і символи "СРСР" теж трапляються.

America's best IMPORT Публикация от Iryna (@playmateiryna) 4 Мар 2017 в 12:00 PST

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Уродженка Феодосії у віці 16 років переїхала з Криму в США, де стала вивчати економіку. В Арізоні Іванова закінчила місцевий університет, отримавши ступінь магістра економічного управління.

Варто додати, що вона свого часу знялася у кліпі DJ Khaled і Джастіна Бібера.