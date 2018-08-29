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Як виглядає принц Філліп в новому сезоні серіалу "Корона": перше фото

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Тобайас Мензіс в ролі принца Філліпа у серіалі "Корона"
Тобайас Мензіс в ролі принца Філліпа у серіалі "Корона" / Twitter / @The Crown

Третій сезон британського серіалу "Корона" компанії Netflix щоразу інтригує фанатів новими кадрами. Так, з’явилось перше фото, на якому показано "нового" принца Філліпа, роль якого взявся виконувати Тобайас Мензіс.

Чоловіка королеви Єлизавети II (Клер Фой) у перших двох сезонах виконував англійський актор Метт Сміт. Однак через хронологію серіалу сценаристи змушені були обрати нового актора на роль принца Філліпа. Пропозицію прийняв не менш відомий актор Тобайас Мензіс.

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На новому знімку, який творці серіалу "Корона" опублікували 28 серпня, принц Філліп задумливо дивиться у вікно, одягнувши смокінг та визначні нагороди. Знімок підписали одним словом "Амбіції".

Варто додати, що кіноактора Тобайаса Мензіса фанати можуть впізнати через роль Едмура Таллі в "Грі престолів", який став одним з ініціаторів "червоного весілля" в 3 сезоні фентезійного серіалу. 

Місяць тому в мережі також з'явилась фотографія нової актриси в серіалі Олівії Колман, яка виконуватиме роль Єлизавети II. Знімок був підписаний словом "Терпіння".

Що відомо про серіал "Корона"?Драматичний серіал "Корона" телеканалу Netflix отримав небачений успіх після свого запуску у 2016 році. Він розповідає історію британської королівської сім'ї в середині XX століття. Бюджет першого сезону склав грандіозних 156 мільйонів доларів. На даний момент знято два сезони.

За головну роль в серіалі "Корона" Клер Фой отримала "Золотий глобус" у 2018 і премію Гільдії кіноакторів у 2017 році. Перший сезон серіалу також отримав статуетку "Золотий глобус" у 2017 в категорії "найкращий драматичний серіал".

Теги: LifeStyle Голлівуд Кіно
Джерело: 24 Канал
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