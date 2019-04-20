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      В Одесі горить будівля торгового центру: фото і відео

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      Пожежа в торговому центрі в Одесі
      Пожежа в торговому центрі в Одесі / Думская

      В Одесі загорівся будинок, у якому розташований торговий центр "П’ятий елемент" на вулиці Черняховського. Через сильне задимлення з 12-похервіки евакуювали відвідувачів та працівників.

      За словами очевидців, пожежа почалася на нижніх поверхах і вогонь дуже швидко поширився вгору. Зараз вогонь видно вже на 12 поверсі, повідомляє "Думская".

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      Внаслідок пожежі не загинув та не постраждав, але деякі мешканці будинку надихалися диму. По допомогу до медиків вони не зверталися.

      Причиною пожежі, ймовірно, стало те, що на фасаді будинку загорівся кондиціонер і від нього вогонь швидко поширився по обшивці. Проте поліція з’ясовує, чому насправді спалахнув вогонь.

      Все сталося за секунди. Я побачила дим внизу, і відразу після цього у мене на восьмому поверсі тріснуло скло балконних дверей,
      – розповіла мешканка будинку.

      На місці інциденту працюють рятувальники.

      Дивіться відео з місці пожежі в Одесі:

       

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      Теги: Новини України Надзвичайні ситуації Пожежа Новини Одеси Поліція
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