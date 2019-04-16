Як виглядає Собор Паризької Богоматері після пожежі: фото

Страшну пожежу, що 15 квітня охопила та знищила частину Собору Паризької Богоматері у Парижі, вдалося загасити. Під час ліквідації вогню, яка тривала майже 10 годин, щонайменше один пожежник отримав серйозні травми.

Пожежа у Нотр-Дамі спалахнула увечері 15 квітня. За попередніми даними, причиною займання стали реставраційні роботи, які тут розпочалися на початку квітня. Однак, через що саме сталася пожежа, інформації немає.

Читайте також: "Горить серце Парижа": реакція України на пожежу у Нотр-Дам де Парі

Вогонь знищив велику частину Собору, навіть обвалилася частину шпилю та дах. Пожежникам вдалося врятувати каркас храму від обвалення. Зараз вогнеборці вживають усіх необхідних заходів аби уникнути повторного займання у храмі.



Пожежники загасили вогонь у Нотр-Дамі

Президент Франції Еммануель Макрон пообіцяв відновити собор. Кошти на відновлення Нотр-Даму вже збирають люди по усьому світу, а лідери країн заявили про готовність допомогти у відбудові храму.

Так, глава Міністерства культури Євген Нищук заявив, що Україна готова максимально швидко направити своїх кращих фахівців та реставраторів для робіт з відновлення собору Паризької Богоматері

Водночас, у мережі вже опублікували перші фото зсередини Собору Паризької Богоматері після пожежі.



Собор Паризької Богоматері після пожежі

The first photos from inside Notre Dame Cathedral after the fire have emerged



The photographs include President Macron visiting the chapel#notredame #france pic.twitter.com/2xz5I88uTP — Catholic Arena (@CatholicArena) 15 квітня 2019 р.

#NotreDame The Crux is still here, everything is ok pic.twitter.com/zFdbPfKDzQ — Le Bus du Bled (@BusBled) 15 квітня 2019 р.

Що відомо про Собор Паризької Богоматері?Це одна з найбільш відомих визначних пам'яток Парижа. Його будували майже двісті років – з середини дванадцятого до середини чотирнадцятого століття.



Минулого року у Франції розпочали масштабну кампанію зі збору коштів задля його збереження, оскільки він серйозно почав руйнуватися. Реставраційні роботи тут розпочали на початку квітня. Їхня вартість оцінюється у 6 мільйонів євро.

Дивіться відео: Пожежа у Соборі Паризької Богоматері (Нотр-Дам де Парі)